Guía sobre el cáncer de mama: síntomas, factores de riesgo, mitos y verdades

Guía sobre el cáncer de mama: síntomas, factores de riesgo, mitos y verdades

El cáncer de mama es una de las enfermedades que más preocupan a las mujeres: en 2020 se registraron 2,3 millones de casos, según la Organización Mundial de la Salud.

El cáncer de mama es una enfermedad en la cual las células de la mama "se multiplican sin control", según se explica en la web de los Centros para el Control y Prevención de Enfermedades —CDC, por sus siglas en inglés— de Estados Unidos.Existen distintos tipos de cáncer de mama —dependiendo de qué células se vuelven cancerosas—, que comienzan en distintas partes de la mama. Las tres partes principales son:El 85% de las veces, el cáncer de mama se origina en las células del revestimiento de los conductos, y el restante 15%, en los lobulillos, según la Organización Mundial de la Salud (OMS). Al comienzo, el tumor canceroso está confinado en uno de esos dos lugares, donde generalmente no causa síntomas y tiene un mínimo potencial de diseminación (metástasis).Sin embargo, con el paso del tiempo el cáncer puede diseminarse fuera de la mama a través de los vasos sanguíneos y los vasos linfáticos, e invadir el tejido mamario circundante (cáncer de mama invasivo), propagarse a los ganglios linfáticos cercanos (metástasis regional) u a otros órganos del organismo (metástasis distante).Cuando una mujer muere de cáncer de mama es como consecuencia de la metástasis generalizada.Signos y síntomas del cáncer de mamaEl cáncer de mama se presenta más frecuentemente como un nódulo o engrosamiento indoloro en el pecho. La OMS señala que es importante que las mujeres que detecten una hinchazón anormal en el seno acudan a un profesional de la salud sin demorarse más de uno o dos meses, aunque no sientan ningún dolor asociado al nódulo. "Solicitar atención médica al primer signo de un posible síntoma contribuye a un mayor éxito del tratamiento", asegura.Generalmente, los síntomas del cáncer de mama son:Factores de riesgo de cáncer de mamaAlrededor de la mitad de los casos de cáncer de mama corresponden a mujeres sin ningún factor de riesgo identificable, a excepción del género (mujer) y la edad —más de 40 años—. Aproximadamente entre el 0,5% y el 1% de los casos de cáncer de mama afectan a varones.Pero hay algunos factores que aumentan el riesgo de padecer esa enfermedad, como son el envejecimiento, la obesidad, el consumo perjudicial de alcohol, los antecedentes familiares de cáncer de mama, el historial de exposición a radiación, el historial reproductivo —como la edad de inicio de los períodos menstruales y la edad al primer embarazo—, el consumo de tabaco y la terapia hormonal posterior a la menopausia.Factores que reducen hasta un 30% la posibilidad de padecer cáncer de mama:¿Qué pasa con la autoexploración mamaria?Muchas mujeres se autorrevisan periódicamente para familiarizarse con la forma, textura y características de sus mamas, y así ser capaces de identificar cualquier anormalidad que pueda presentarse y requiera atención.Existen diversas recomendaciones sobre el momento de inicio y la periodicidad de las prácticas de detección oportuna, según el país. La Unión Latinoamericana Contra el Cáncer de la Mujer (Ulaccam), toma como referencia a la Sociedad Americana de Cáncer de los Estados Unidos (American Cancer Society), que recomienda la autoexploración mamaria mensual en todas las mujeres a partir de los 20 años. Sin embargo, señala que en América Latina no hay un estándar común, aunque en general se recomienda su práctica.Recomendaciones para realizar la autoexploración mamariaMientras la mujer tenga períodos menstruales, la Ulaccam recomienda que se realice la autoexploración entre dos y cinco días después de haber terminado el sangrado menstrual, "es cuando las mamas se encuentran menos inflamadas y sensibles, lo que hará el examen más sencillo". Sin embargo, la autoexploración puede realizarse en cualquier momento.Para las mujeres después de la menopausia, es recomendable elegir un día fijo al mes para realizarse la autoexploración.Finalmente, si la mujer se encuentra en período de lactancia, se recomienda que la exploración se realice después de haber amamantado al bebé para que las mamas estén vacías de leche. La Ulaccam recuerda que "durante la lactancia es común que las mamas se sientan diferentes, irregulares y sean más sensibles".En todos los casos, se recomienda consultar al médico para aclarar cualquier duda.Tratamiento del cáncer de mamaEl tratamiento del cáncer de mama puede ser sumamente eficaz, con probabilidades de supervivencia del 90% o más altas, en particular cuando la enfermedad se detecta de forma temprana.A menudo el tratamiento consiste en una combinación de extirpación quirúrgica, radioterapia y medicación —terapia hormonal, quimioterapia y/o terapia biológica dirigida—.Mitos sobre el cáncer de mamaLa Ulaccam, enumera varias creencias erróneas que se tiene sobre el cáncer de mama.El cáncer de mama en cifrasSegún datos de 2021 de la OMS:Según la OMS, las estrategias para mejorar los resultados relativos al cáncer de mama "dependen del fortalecimiento primordial de los sistemas de salud para suministrar los tratamientos que ya se sabe que son eficaces". A su vez, señala que ese tipo de tratamientos también son importantes para manejar otros tipos de cáncer y otras enfermedades."Una excelente estrategia, por ejemplo, es disponer de itinerarios de derivación fiables desde los establecimientos de atención primaria de salud a los hospitales de distrito y los centros oncológicos especializados. La creación de esos itinerarios de derivación coincide con el planteamiento que se requiere para manejar los casos de cáncer del cuello uterino, de pulmón, colorrectal y de próstata", explica la OMS.Así el cáncer de mama "es una enfermedad de referencia" a la hora de crear itinerarios para el manejo de otras enfermedades.

