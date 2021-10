https://mundo.sputniknews.com/20211018/el-nord-stream-2-primer-paso-al-bombeo-estalla-eeuu-1117244853.html

El Nord Stream 2, primer paso al bombeo, ¿estalla EEUU?

El Nord Stream 2, primer paso al bombeo, ¿estalla EEUU?

El Nord Stream 2 ya está listo para salir al rescate de Europa, cuya estrategia 'verde' amenaza con congelar a sus ciudadanos. Y mientras Nicolás Maduro afirma... 18.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-18T17:05+0000

2021-10-18T17:05+0000

2021-10-18T17:05+0000

octavo mandamiento

rusia

eeuu

cuba

venezuela

ue

gas

crisis

nord stream 2

alex saab

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1117244823_0:151:1600:1051_1920x0_80_0_0_630ab5e1924b34f03dfa2d22066e80a5.png

El Nord Stream 2, primer paso al bombeo, ¿estalla EEUU? El Nord Stream 2, primer paso al bombeo, ¿estalla EEUU?

El bombeo del sigloPese a todas las trabas, como las sanciones estadounidenses, un chantaje político, una fuerte campaña propagandística en su contra, el gasoducto Nord Stream 2 ha empezado a bombear el gas ruso con destino a Alemania. El llenado de gas del primer ramal se completó este lunes, según anunció Nord Stream 2 AG, la compañía operadora de la nueva tubería."Este 18 de octubre concluyó el proceso de llenado de gas del primer hilo del gasoducto Nord Stream 2. De acuerdo con el plan y los requisitos de diseño, el gasoducto se llenó con aproximadamente 177 millones de metros cúbicos del llamado gas técnico, lo que proporciona un nivel de presión de 103 bar en la tubería. Esta presión es suficiente para comenzar a transportar gas en el futuro", indica la compañía. Como telón de fondo, la compleja situación en el mercado del gas europeo.Con esta operación el gasoducto está listo para salir al rescate de Europa y aumentar las exportaciones del combustible para paliar la crisis energética. Y es que la cotización de los futuros del gas natural en Europa comenzó esta semana con un descenso, situándose en 980 dólares por 1.000 metros cúbicos, según los registros de la bolsa londinense ICE para los futuros de noviembre del 2021 en el mercado neerlandés TTF. En las horas siguientes tras la apertura del mercado esa cifra se elevó hasta los 1.121,5 dólares por 1.000 metros cúbicos.Esas cifras astronómicas representan un elocuente contraste con los precios que pagan por el gas ruso los países que firmaron con el gigante gasístico ruso Gazprom contratos a largo plazo, como lo hicieron Alemania, Hungría y Serbia, para quienes el precio pos mil métros cúbicos no supera los 300 dólares. El consorcio ruso prefiere suministrar el gas a Europa por contratos a largo plazo, incluso cuando esto le supone menos ingresos, pero garantiza una estabilidad, antes que nada para los consumidores.De eso habló el presidente de Rusia, Vladimir Putin, al intervenir en la sesión plenaria de la Semana de la Energía de Rusia. En particular, desmintió las insinuaciones de que Rusia "no quiere aumentar" los suministros del gas a Europa, al tiempo que el Viejo Continente experimenta una sensible escasez de este hidrocarburo. Rusia espera alcanzar volúmenes récord en los suministros de gas al mercado global al cierre del año, declaró Vladímir Putin."Existen todas las premisas para que a finales de este año podamos alcanzar volúmenes récord de suministros de gas al mercado global", dijo Putin al destacar la importancia de la estabilidad y la previsibilidad para los mercados. En este contexto, destacó que Rusia cumple "con sus obligaciones contractuales ante sus socios, incluidos los de Europa, y garantiza un suministro de gas ininterrumpido. Es más, siempre somos flexibles con nuestros socios y estamos dispuestos a discutir acciones adicionales", indicó.Putin enfatizó que los suministros de gas a Europa ya han aumentado un 15% e indicó que Rusia está lista para incrementarlos aún más, si los socios europeos lo solicitan. En lo que se refiere al problema de gas en Europa, el mandatario dijo que no tiene nada que ver con Rusia sino con los propios europeos, dado que ellos no llenaron sus depósitos subterráneos a tiempo.La cuestión es que EEUU, Ucrania, Polonia, los países del Báltico y algunos otros, manifiestan que el Nord Stream 2 una amenaza para ellos.Estrategia 'verde' de Europa amenaza con congelar a sus ciudadanosMiedo a perder sus cargos por el error de haber calculado mal el traspaso a las energías alternativas. Es lo que llevó a políticos europeos a echarle toda la culpa a Rusia del drástico encarecimiento de los precios de la electricidad en el bloque comunitario. Lo afirmó el portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, al constatar en una reciente entrevista que la apuesta por la energía eólica resultó equivocada, y es que "no hubo viento durante varios meses".Algo que arruinó sus planes de salir beneficiados, y que se saldaron con máximos históricos de los precios de luz y gas. En estas circunstancias, los responsables de esta situación, en vez de admitir su fracaso, utilizaron como "cabeza de turco" al "gran oso oriental", es decir, a Rusia, tal y como manifestó Peskov.Este cuento es promovido también por la prensa occidental, donde aparecen entrevistas como la que La Vanguardia le hizo al alemán Karl Schlögel, presentado como "historiador de la era soviética". Una entrevista muy dura con 'la Rusia de Putin', donde Schlögel califica como "un error garrafal" de la canciller alemana Angela Merkel darle al presidente ruso "la llave del gas alemán al autorizar el gasoducto Nord Stream 2 para traer gas ruso a Alemania". "Un tropezón geopolítico" que, según sus palabras, "da un enorme poder a Putin sobre Alemania" y sobre otros países europeos, donde Moscú va a decidir "la temperatura de los hogares", un pánico que trata de promover el periodista que entrevista a Schlögel.Huelga decir que la entrevista no hace mención alguna a que en reiteradas ocasiones la parte rusa manifestó su disposición a ayudar a Europa a superar una crisis energética que, según el mandatario, obedece a "varios factores desfavorables" que "se han desarrollado simultáneamente". Especificó que entre estos factores está el rápido desarrollo de la economía tras la crisis que impulsó la demanda energética el pasado duro invierno que supuso una disminución de las reservas de gas natural en Europa y la reducción de la energía eólica. "Rusia siempre ha sido y es un proveedor seguro de gas para sus consumidores en todo el mundo: en Asia y en Europa. Y quiero enfatizar de que siempre cumple con todos sus compromisos", subrayó Putin.También ofreció un panorama muy claro el canciller ruso, Serguéi Lavrov, quien recordó "la presión de EEUU de los últimos años" sobre la Unión Europea, incluida Alemania, que condujo a que el bloque comunitario "se negara a adquirir el gas de tuberías ruso y construyera terminales para el gas natural licuado norteamericano". Y ahora, pese a que esas terminales se han construido, con los precios elevados "todo el gas licuado se suministra a Asia y América Latina", apuntó.Rusia, por su parte, ha sido y sigue siendo un suministrador fiable y seguro de recursos naturales, tal y como manifestó recientemente el vicecanciller ruso Serguéi Riabkov, en una entrevista concedida a la BBC: "Invitamos a todos los colegas de Europa, incluidos nuestros vecinos, a acepar el mero hecho de que valoramos altamente la seguridad energética en el continente y queremos colaborar con ellos, con la Unión Europea, para prevenir nuevas subidas de precios".De hecho, se puede constatar que las cotizaciones de gas en el mercado mundial comenzaron a caer luego de que Putin planteara al Gobierno estudiar las opciones para ayudar a Europa a superar la crisis energética. Entre las propuestas sobre la mesa están la posibilidad de comercializar el gas natural ruso en bolsas, y el suministro adicional a Europa de 10.000 millones de metros cúbicos de gas de las reservas de la rusa Rosneft, empresa de energía que se centra en el mercado interno.Y aquí es donde volvemos a las declaraciones del portavoz del Kremlin, Dmitri Peskov, sobre las deficiencias de la estrategia europea de energía verde. Unas declaraciones que van en sintonía con lo expuesto en el artículo 'La triste realidad de la transición verde' publicado por Saxo Bank. "En nuestra opinión, no hay indicios en esta etapa de que la transición mundial hacia una sociedad libre de carbono se traduzca en un mayor crecimiento de la productividad y un mayor crecimiento del PIB a largo plazo", leemos en el texto. El autor de este análisis, Christopher Dembik, jefe de Macroanálisis de Saxo Bank, sostiene que se pone "muchísimo dinero en la energía eólica y solar, pero es probable que la energía eólica no sea parte de la matriz energética en los próximos 10 y 20 años". "En realidad, deberíamos enfocarnos principalmente en la nueva innovación, tal vez, en la energía nuclear o, tal vez, en la del nitrógeno [...] Si no invertimos correctamente nuestro dinero, no tendremos un incremento de productividad o de actividad económica", advierte el economista.En este contexto, el diputado Diego Gago, portavoz de Cambio Climático del Grupo Parlamentario Popular en el Congreso español, dijo a Octavo Mandamiento que el problema radica en que países como España adelantan los acontecimientos en su lucha contra el cambio climático.Relación Cuba-Rusia, "un ejemplo para el mundo"Son dos países con sistemas que "no concuerdan" en diferentes aspectos, pero eso es algo que no impide que tengan una auténtica hermandad, desarrollándose una cooperación bilateral ejemplar. Así es el caso de las relaciones entre Rusia y Cuba, según el experto en la materia Ruslán Reyes, presidente de la comunidad rusa en la isla caribeña.En conversación con Sputnik, Reyes repasó un amplísimo abanico de temas en los que colaboran ambas naciones, resaltando particularmente la modernización por parte de Rusia de la red y el parque ferroviario de Cuba.Destacó también los proyectos para la creación de las infraestructuras para la generación eléctrica en el país, así como de las plantas desalinizadoras.Del igual modo avanza la cooperación en temas que abarcan desde el textil, hasta la aviación, pasando por la asistencia rusa en situaciones de emergencia, o para proveer de equipos al personal médico cubano, algo que contribuye también al eficaz trabajo de sus misiones humanitarias en el exterior.La denuncia de Maduro contra EEUUVenezuela denunció como un secuestro la extradición ilegal del diplomático y empresario venezolano Alex Saab.Además, el presidente Maduro aseguró que durante su detención en Cabo Verde, Saab fue torturado por agentes de Estados Unidos para obligarlo a mentir y "convertirlo en un acusador falso contra la Revolución Bolivariana".Para ahondar más sobre este tema, Octavo Mandamiento conversó con Indhriana Parada, integrante del movimiento de Abogados voluntarios en defensa de la liberación de Alex Saab.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov y Víctor Ternovsky.

ruben morelli RUSIA, SIEMPRE RUSIA.!! 1

leo986 Chillar yanquis.....😁😁😁😁😁😁😁

3

eeuu

cuba

venezuela

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

rusia, eeuu, cuba, venezuela, ue, gas, crisis, nord stream 2, alex saab, аудио