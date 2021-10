https://mundo.sputniknews.com/20211018/el-maestro-continua-dando-catedra-oscar-washington-tabarez-sigue-al-mando-de-uruguay-1117259789.html

El maestro continúa dando cátedra: Óscar Washington Tabárez sigue al mando de Uruguay

El maestro continúa dando cátedra: Óscar Washington Tabárez sigue al mando de Uruguay

El técnico de la Selección Uruguaya de Fútbol, Óscar Washington Tabárez, fue confirmado al mando de la Celeste, luego de que trascendidos de prensa aseguraron... 18.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-18T22:53+0000

2021-10-18T22:53+0000

2021-10-18T22:53+0000

américa latina

uruguay

fútbol

mundial de fútbol 2022 en catar

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/12/1117259319_0:82:3223:1895_1920x0_80_0_0_0c22a6424305f030d0ed3b85e1e58e97.jpg

El director técnico uruguayo, con dos etapas frente al seleccionado de su país, es el entrenador con la mayor cantidad de partidos al mando de una selección nacional de fútbol en el mundo con 15 temporadas, desde que comenzó su segundo ciclo con la Celeste el 8 de marzo de 2006.El maestro, como le dicen a los profesores de escuela en su país —la cual es su profesión—, dirigió al seleccionado uruguayo en un primer ciclo entre 1988 y 1990, durante el cual fue subcampeón de Copa América en 1989 y mundialista en Italia 1990.Sin embargo, el récord de permanencia ininterrumpida en el cargo de seleccionador nacional que ostenta comenzó en 2006, cuando reemplazó a Jorge Fosatti en el cargo para iniciar su extenso segundo ciclo al mando de la Celeste.En su segunda etapa, Tabárez fue campeón de Copa América en 2011 y logró clasificar a Uruguay a tres Campeonatos del Mundo de forma consecutiva, entre los cuales destaca el cuarto puesto alcanzado en el Mundial de Sudáfrica en 2010 y la mejor participación sudamericana en el último Mundial, disputado en Rusia en 2018.Polémica 'in crescendo'No obstante, el entrenador con más Copas del Mundo dirigiendo a una selección fue duramente cuestionado en su país tras las derrotas de la Celeste frente a sus clásicos rivales sudamericanos: 3-0 frente a Argentina y 4-1 frente a Brasil, ambas en condición de visitante.Distintos periodistas deportivos uruguayos dieron por hecho la salida de Tabárez del seleccionado, a falta de seis fechas por disputar de las eliminatorias al Mundial de Catar 2022, donde Uruguay se ubica en la quinta posición de la tabla general, en zona de repechaje.En función de trascendidos y declaraciones que —supuestamente— surgieron desde la propia Asociación Uruguaya de Fútbol (AUF), periodistas locales se hicieron eco del llamado "fin de la era Tabárez" en el seleccionado uruguayo, información que fue in crescendo con el pasar de los días luego de la derrota de Uruguay frente a Brasil en Manaos, el pasado jueves 14 de octubre.Ratificación en el cargoTras la polémica, la AUF no se pronunció respecto de la supuesta salida de Óscar Washington Tabárez en sus redes oficiales. El ente rector del fútbol uruguayo solicitó una reunión con el cuerpo técnico.Tabárez, que ha sabido sortear situaciones similares en cuanto a su ubicación en la tabla de clasificación a una cita mundial, fue confirmado por la AUF en el cargo luego del Mundial de Rusia 2018 hasta el fin de la participación uruguaya en Catar 2022, relación contractual que fue ratificada el pasado fin de semana."La reunión fue positiva, en la medida en que hablamos cosas importantes, cada uno. Fue suficientemente larga, se expresaron los pareceres, las circunstancias y los elementos que pueden ser de observación y explicación de cada parte", sostuvo Ignacio Alonso, presidente de la AUF, a medios uruguayos.

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

uruguay, fútbol, mundial de fútbol 2022 en catar