"Con mis puños": así salvó a su hijo del ataque de un puma la cantante española Raquel del Rosario

La que fue vocalista del grupo El Sueño de Morfeo ha querido compartir con sus seguidores esa terrible experiencia una vez que ha sido capaz de asimilarla. 18.10.2021, Sputnik Mundo

Los hechos sucedieron en el mes de agosto en su vivienda de California, pero los acaba de compartir en su cuenta de Instagram con una imagen en la que se aprecian las secuelas que el ataque del puma han causado en su hijo Mael.La cantante canaria ha recordado cómo comenzó todo: "Mami, voy al árbol a buscar fruta", le había dicho el pequeño en el jardín, segundos después escuchó un tremendo grito de su pequeño, que "aún sigue resonando en mi cabeza, al igual que la imagen que vi al girarme".Y lo que vio fue como un puma tenía entre sus garras a su hijo. Le estaba hiriendo con sus zarpas. "Inmediatamente dejé de percibir el mundo", relata la cantante confesando que a día de hoy todavía no entiende cómo fue capaz de atravesar el jardín en milésimas de segundo ni de dónde sacó la fuerza que le hizo golpear al animal con sus puños hasta conseguir salvar a su pequeño. En ese momento llegó otro puma más, pero consiguieron entrar en casa, avisar a los vecinos y dirigirse al hospital.Del Rosario confiesa que pensó que su hijo no saldría tres días después del hospital corriendo. De hecho, el médico que trato al niño aseguró que unos milímetros más y no habría logrado salvarlo. "Mami, ya no voy a volver a por la fruta para que no se enfade el tigre", le dijo el pequeño al salir del hospital. En otra publicación en su red social Raquel cuenta que "el día del incidente, pasé por casa para organizarme con Leo y preparar algunas cosas para el hospital. En ese momento llegaron las autoridades para recoger muestras de ADN y hacerme unas preguntas. Mientras revisaban los alrededores, descubrieron que el puma seguía agazapado en mi jardín a pesar de que habían pasado varias horas. Siguiendo el protocolo que dicta la ley de California, se vieron obligados a sacrificarlo. Nos hubiese gustado, y me consta que a ellos también, que el desenlace con respecto al animal hubiese sido otro, pero esa decisión no nos correspondía a nosotros".Las publicaciones en las que ha relatado lo sucedido se han hecho virales en redes sociales y cuentan con miles de comentarios mostrándole su apoyo, incluyendo el de su exmarido, Fernando Alonso.

Noticias

