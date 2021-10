https://mundo.sputniknews.com/20211018/camela-a-sin-tapujos-en-su-dia-nos-tacharon-de-chafarderos-pero-nos-daba-igual-lo-que-dijeran-1117110458.html

Camela a Sin Tapujos: "En su día nos tacharon de 'chafarderos', pero nos daba igual lo que dijeran"

Camela a Sin Tapujos: "En su día nos tacharon de 'chafarderos', pero nos daba igual lo que dijeran"

Camela cumple 27 años sobre los escenarios siendo probablemente el grupo musical más famoso de España. En lo que se refiere a venta de discos, es el segundo... 18.10.2021, Sputnik Mundo

Decir Camela es sonreír automáticamente. Y si hacemos la prueba, probablemente no haya una sola persona en España que diga que no conozca a este dueto proveniente de San Cristóbal de los Ángeles, un barrio popular al sur de Madrid. Su estilo único, calificado como tecno-rumba, tecno-flamenco o tecno-camela, rompió todos los estereotipos de la música del momento y lejos de quedar caduco ha permanecido como uno de los fenómenos musicales más importantes del país y del mundo.En marzo de 1997, cuando el famoso Wannabe de las Spice Girls se alzaba con el puesto número uno en el mundo entero, solo en España les desbancaba Camela, y tal fue la indignación de la discográfica de las británicas que incluso abrieron una investigación para descubrir quién era esa pareja madrileña de origen humilde que había comenzado cantando en casa y vendiendo maquetas en mercadillos y gasolineras.Ni la industria mainstream ni los medios de comunicación les apoyaron en su momento, pero el público se rindió a sus pies y el boca a boca les encumbró a lo más alto; y así continúan casi treinta años después, agotando todas las entradas para cada uno de sus conciertos. Dioni y Ángeles son imparables.En una entrevista muy divertida para Sin Tapujos, recuerdan cómo fueron sus comienzos: Dioni se enamoró de la hermana de Ángeles cuando apenas eran unos adolescentes del mismo barrio, y aseguran que al principio "no sabíamos nada de este mundo. No fuimos conscientes de lo que habíamos hecho hasta el segundo disco".La pareja confiesa que varios Ayuntamientos les rechazaron porque tenían miedo de que un concierto suyo pudiese atraer "gitanos" y reconocen a Sputnik que han sufrido en carne propia los prejuicios de las grandes discográficas y los gurús de la industria, pero que nunca les ha importado y que todavía queda Camela para rato.

