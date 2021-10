https://mundo.sputniknews.com/20211018/agrede-brutalmente-a-un-policia-en-un-bus-de-zaragoza-por-pedirle-que-se-ponga-la-mascarilla--video-1117234977.html

Agrede brutalmente a un policía en un bus de Zaragoza por pedirle que se ponga la mascarilla | Vídeo

Un policía fuera de servicio invitó amablemente a un joven a que se pusiera la mascarilla dentro de un autobús y el chico respondió dándole una brutal paliza. 18.10.2021, Sputnik Mundo

Tremenda imagen la que se ha producido en el interior del transporte público de Zaragoza. La agresión sucedió durante la madrugada del 17 de octubre. Uno de los usuarios no llevaba mascarilla y otro de los pasajeros, un inspector de policía fuera de servicio, le pide educadamente que se la ponga. El joven se siente atacado y comienza a grabar al policía en tono amenazante.El agresor llega incluso a jurar por su madre que "iremos a juicio mañana y te fallará". "Pégame primero", continúa. Comienza a gritar y al ver que el policía hace caso omiso a sus palabras, le empieza a increpar y a obligar a que baje del transporte público con él. Segundos después, el joven guarda sus cascos y el móvil en el bolsillo y le propina una brutal paliza que deja al policía arrinconado e indefenso junto a uno de los cristales del vagón. Se trata de la segunda agresión que se produce a un agente de la autoridad en una semana en Zaragoza y una de las 8.000 agresiones que se han producido a los agentes de la Policía española a lo largo de 2021."Cuando vemos un delito flagrante en cualquier momento tenemos la obligación de actuar y en el momento en el que estamos identificados acompañados de la placa se supone entramos en servicio", asegura Carlos Morales, portavoz del Sindicato Unificado de Policía (SUP), en declaraciones al programa Espejo Público.El agente tuvo que ser trasladado al hospital con un derrame en el ojo y por el momento siguen investigando, porque el autor de la paliza aún no ha sido detenido. Durante el mediodía del 18 de octubre se ha celebrado una concentración en las comisarías en apoyo a los agentes de policía agredidos. La relajación de las medidas de prevención para evitar la propagación del coronavirus en numerosas ciudades de España ha provocado que haya algún despistado que se olvide, o que no quiera, obedecer las normas. Sin embargo, en España sigue siendo obligatorio el uso de mascarilla en interiores y en Aragón más de lo mismo, a pesar de que el presidente de la región, Javier Lambán, declarara recientemente que la vuelta a la normalidad se puede producir "de manera bastante rápida" por la poca incidencia acumulada de casos positivos de COVID en las últimas semanas.No es la primera que se desencadenan este tipo de incidentes en el transporte público por pedirle a alguien que se suba la mascarilla. A mediados de julio de 2021, un hombre agredió duramente en el ojo a un sanitario que trabajaba en el Hospital 12 de Octubre de Madrid cuando este le pidió que utilizara la mascarilla en el interior del metro.

