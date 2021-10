https://mundo.sputniknews.com/20211017/estos-son-los-peores-alimentos-para-tu-salud-1117211880.html

Estos son los peores alimentos para tu salud

Leer las etiquetas nutritivas no es una tarea exactamente sencilla, por lo que a menudo no sabemos realmente si el alimento que compramos es bueno o malo para... 17.10.2021, Sputnik Mundo

Al contrario de lo que muchos creen, muchos alimentos que se venden como alternativas más saludables, no lo son. A menudo, para reemplazar el azúcar y la grasa en su composición, los fabricantes utilizan numerosos ingredientes que agregan sabor, pero que no son beneficiosos para la salud.Para ayudar a las personas a la hora de elegir los alimentos, unos especialistas de la Universidad Tufts, en Massachusetts (Estados Unidos) han creado la Brújula de los Alimentos. Se trata de un ranking nutritivo de los alimentos más populares que los clasifica de los mejores a los peores para la salud.En el informe, publicado por Nature Food, se analizaron 8.032 tipos de alimentos, los cuales han recibido un puntaje de uno a 100, es decir, de menos (1) a más saludable (100) en términos de nutrientes.Para clasificar las comidas y bebidas se evaluaron 54 atributos, divididos en nueve categorías: proporciones de nutrientes, vitaminas, minerales, ingredientes alimentarios, aditivos, procesamiento, lípidos específicos, fibra y proteína, y fitoquímicos.Como se esperaba, los alimentos que han recibido más puntos son aquellos poco procesados y de origen natural, como las frutas y vegetales crudos, los vegetales de hojas verdes, los granos integrales, las nueces, las semillas y los aceites vegetales.Por otro lado, los alimentos que han quedado al final de la lista y que son los peores para nuestra salud son típicamente los productos ultraprocesados y repletos de calorías vacías. Según la Brújula de los Alimentos, estos son los peores alimentos que uno puede comer:La lista completa (en inglés) de los productos y sus valores nutritivos puede ser consultada en línea o puede incluso imprimirse para facilitar la consulta. Si bien no es una clasificación definitiva, los especialistas esperan que la Brújula de los Alimentos ayude a las personas a elegir los alimentos de manera más consciente.

