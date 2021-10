Rusia registra un nivel máximo de la demanda de gas en el mercado interno

https://mundo.sputniknews.com/20211016/rusia-registra-un-nivel-maximo-de-la-demanda-de-gas-en-el-mercado-interno-1117203769.html

MOSCÚ (Sputnik) — Rusia registra un nivel máximo de la demanda del gas en el mercado interno durante el año en curso, declaró el vice primer ministro ruso... 16.10.2021, Sputnik Mundo

"Quiero destacar que Rusia este año también registra una tasa récord del consumo del gas en el mercado interno", dijo en una entrevista con la cadena Rossiya 1.Precisó que la alta demanda del gas se debe a la rápida recuperación económica tras la la crisis provocada por COVID, a disminución de las capacidades de las centrales hidroeléctricas, así como a las consecuencias del invierno de 2020/2021.Sin embargo, indicó, Rusia tiene reservas de gas suficientes y es capaz de realizar suministros adicionales de gas al mercado europeo si los países europeos lo solicitan.Mientras, la UE está sufriendo una fuerte subida de los precios de la energía debido a un aumento en la demanda mundial a medida que se acelera la recuperación económica tras la crisis causada por la pandemia del COVID-19.Los expertos ven el aumento de los suministros del gas a la UE como una de las medidas para combatir la crisis energética.

Soberbia Europa.. tiene que mirar a Rusia .. porque con el gas no se puede jugar..O tienes o no tienes y la gente, por si tienes dudas discursivas,te lo hará notar.Rusia no quiere ni debe aprovecharse...Es el momento de dar confianza.De demostrar que jamás nos aprovecharemos políticamente de éste recurso