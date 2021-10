Presidente de Ecuador advierte que disolverá Asamblea si legislatura bloquea proyectos

https://mundo.sputniknews.com/20211016/presidente-de-ecuador-advierte-que-disolvera-asamblea-si-legislatura-bloquea-proyectos-1117197045.html

QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso advirtió que si la Asamblea Nacional (parlamento unicameral) continúa bloqueando sus proyectos... 16.10.2021, Sputnik Mundo

La muerte cruzada está establecida en la Constitución del país y establece que el presidente puede disolver la Asamblea, cuando a su juicio, esta se hubiera arrogado funciones que no le competan constitucionalmente, previo dictamen favorable de la Corte Constitucional; o cuando de forma reiterada e injustificada obstruya la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo; o por grave crisis política.La Constitución establece que esta facultad puede ser ejercida por una sola vez, en los tres primeros años de su mandato.El mandatario, a pesar de su advertencia, señaló que agotará los diálogos con la Asamblea.Lasso dijo que al mediodía se reunió con la Presidenta de la Asamblea Nacional, Guadalupe Llori para conversar sobre su proyecto de reformas laborales (Ley de Creación de Oportunidades), que le fue devuelto el 29 de septiembre por el Consejo de Administración de la Legislatura (CAL), sin ser tratado en el Pleno de la Asamblea.Lasso también le advirtió a la legislatura que su Gobierno no entregará empresas por votos, y no promoverá la impunidad ni la corrupción.El CAL devolvió al Ejecutivo el proyecto, que originalmente abarcaba reformas laborales, tributarias y normas para la atracción de capitales, argumentando que las reformas, al contener varias temáticas, incumplían principios constitucionales.Tras la devolución de la denominada Ley de Creación de Oportunidades, Lasso planea reenviarla al Legislativo pero fraccionándola: dos leyes urgentes en materia tributaria y laboral, que irán a la Asamblea la próxima semana, y una Ley de Inversiones, que irá posteriormente.El presidente también afirmó que en los proyectos de Ley que irán a la Asamblea, ha establecido cambios en los artículos que generaron polémica. Ley para controlar narcotráficoEl mandatario también afirmó que en términos de seguridad emitirá una ley para controlar el narcotráfico.El mes pasado, Lasso dijo que de forma deliberada los gobiernos que le precedieron no tenían un control con radares eficientes en las provincias costeras de Manabí y Santa Elena, en el oeste de Ecuador, donde se han detectado muchos vuelos irregulares y avionetas que se accidentaron y dejaron evidencias de que traían dinero del exterior, al igual que armas, y que llevan droga desde Ecuador.Ante esa situación su Gobierno trabaja con las Fuerzas Armadas para implementar un radar en el cerro de Montecristi, en Manabí, en 2,5 hectáreas declaradas como área de seguridad nacional.

Daniel Sánchez Trejos Si lo dice Lasso, aplauden los del otro lado del charco. Si lo dice Castillo o Maduro, los ganzos arman la gritería.

