Perú: ¿Cómo incidirá la nueva Premier en la gobernabilidad del país?

Tras la designación de la nueva Primer Ministra de Perú, Mirtha Vázquez, por parte del presidente Pedro Castillo, el analista Ramiro Escobar dialogó con... 16.10.2021, Sputnik Mundo

gps internacional

perú

Perú: ¿Cómo incidirá la nueva Premier en la gobernabilidad del país? Perú: ¿Cómo incidirá la nueva Premier en la gobernabilidad del país?

Apenas dos meses después de asumir el Gobierno, el Ejecutivo de Pedro Castillo sufrió un fuerte recambio. En este marco, la salida del exprimer ministro Guido Bellido, junto a otros siete miembros del gabinete, abre posibilidades para nuevos escenarios de diálogo y gobernabilidad en el país. Al respecto, "parece que lo estable es la inestabilidad, porque estamos constantemente en crisis que hacen difícil a este Gobierno gobernar con tranquilidad", sostuvo el analista peruano.En este contexto, "se avizora un posible distanciamiento entre el ala más radical de Perú Libre con el Ejecutivo, donde hay ministros que no pertenecen al partido que llevó a Castillo al Gobierno, sino que son independientes", sostuvo Escobar. Por su parte, la nueva premier, Mirtha Vázquez, "es una abogada ambientalista y de Derechos Humanos que, si bien se considera de izquierda y está por el cambio social, no tiene un compromiso partidario concreto", indicó el analista.Se abre un período de mayor estabilidad política.En este marco, con este nombramiento se abren nuevos escenarios para la gobernabilidad en Perú, "debido a que la figura de Vázquez es de consenso", indicó. A nivel económico, "hay señales de cierta calma como el precio del dólar que ha bajado", sostuvo. Asimismo, "la vacunación contra el COVID-19 está progresando de manera aceptable", añadió. Por tanto, "la lucha contra la pandemia y la estabilidad económica son frente muy importantes que de momento están bien manejados, incluso mejor que cuando estaba Bellido", concluyó.En Sputnik y radio M24 también estuvimos en contacto con el investigador Carlos Murillo, con quien dialogamos sobre la inclusión de Costa Rica en la lista gris de paraísos fiscales, realizada por el Consejo de la Unión Europea.La Unión Europea incluye a Costa Rica en lista gris de paraísos fiscalesRecientemente, la Unión Europea incluyó al país centroamericano en la lista gris de paraísos fiscales, que incluye aquellas naciones y territorios que aún no cumplen con todas las normas fiscales internacionales pero se han comprometido a aplicar los principios de buena gobernanza fiscal. Al respecto, "Costa Rica ha venido aprobando una serie de leyes en el marco del proceso de negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, lo cual ha generado algunas repercusiones", indicó.En este contexto, "el país ingresa a esta lista por ciertos descuidos en las regulaciones por parte de la Superintendencia General de Entidades Financieras, más que por acciones intencionales", sostuvo. En la actual coyuntura política, "teniendo en cuenta que las próximas elecciones son en febrero, se advierte una polarización muy grande en la Asamblea Legislativa, en donde es difícil avanzar con alguna ley, indicó. En este sentido, "el Gobierno ha recurrido a algunos ajustes para corregir los errores", concluyó.Diálogos geopolíticosNuestro analista político y especialista en Estudios Internacionales, Santiago Caetano, continuó el análisis conceptual con respecto a los vínculos entre la política exterior de los Estados y los procesos de cooperación internacional.Estado Mundial de la InfanciaEn el cierre del programa, estuvimos en contacto con la Especialista en Adolescencia de UNICEF para América Latina y el Caribe, Alejandra Trossero, con quien dialogamos sobre la nueva campaña de UNICEF llamada En mi mente. Su cometido es concientizar sobre la salud mental de niños y adolescentes, en el marco de la publicación insignia del organismo, el Estado Mundial de la Infancia.

perú

