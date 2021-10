https://mundo.sputniknews.com/20211016/la-cara-de-la-desesperacion-un-hombre-usa-su-cuerpo-para-cubrir-su-toyota-supra-del-granizo-1117199311.html

La cara de la desesperación: un hombre usa su cuerpo para cubrir su Toyota Supra del granizo

Y no es para menos: cuando una tormenta de granizo azotó el área donde vive, y por ende donde aparca su preciado auto, el hombre se convirtió en una ilustración de lo que es la desesperación.Al no tener un lugar con techo para aparcar el coche, tuvo que recurrir a los objetos que tenía a su alcance para cubrirlo: una manta, una caja de cartón e incluso su propio cuerpo.En el video compartido en TikTok se puede ver cómo el hombre no deja de cambiar de posiciones intentando encontrar una manera de cubrir por completo su auto de los golpes de granizo. A pesar de lo mucho que duró la tormenta en la ciudad australiana de Sídney y lo grandes que eran los pedazos de hielo que caían del cielo, milagrosamente el auto no resultó dañado.El dueño, Jake Donaldson, comentó bajo el video: "Les puedo confirmar que el coche está bien”. Luego cuando le preguntaron de cómo lo sabía, respondió: "Porque es mi coche".Por si aún hay alguien que no entiende la razón por la que Jake estuvo dispuesto a tal sacrificio, lo explicamos. Los Toyota Supra Mark IV son unos autos muy raros que gozan de una enorme demanda, razón por la cual, a pesar de tener una edad promedio de unos 25 años, pueden llegar a costar más de 100.000 dólares.

