Hospitales sin oxígeno mientras Haití enfrenta un repunte de casos de COVID-19

PUERTO PRÍNCIPE (Sputnik) — El hospital St-Luc de Haití, en la primera línea de tratamientos de casos de COVID-19, anunció que no aceptará otros pacientes... 16.10.2021, Sputnik Mundo

El anuncio de la institución sanitaria llega en un momento en que el país experimenta un alza de los contagios, con más de un centenar de casos registrados en 24 horas, de acuerdo con el más reciente balance del Ministerio de Salud, que data del 8 de octubre.Otros hospitales también indicaron que no pueden recibir más pacientes por la falta de oxígeno que constituye esencial para el tratamiento del COVID-19.Mientras el país parece acercarse a una tercera ola, la mayoría de la población continúa escéptica con la campaña de vacunación que no alcanza ni siquiera al 1% de los ciudadanos.Hasta la fecha solo 26.694 personas completaron el ciclo y 69.038 se aplicaron la primera dosis de la vacuna Moderna.De hecho, el Gobierno anunció que intercambiaría las dosis aún no utilizadas y a punto de vencerse, por otras con una vida útil más larga.Se estima que más de 250.000 dosis serán devueltas al mecanismo Covax de la Organización Mundial de la Salud, y de acuerdo con reportes llegados a esta capital, serán recibidas por Honduras.Haití avanza de manera lenta en la vacunación, en medio de un fuerte rechazo de sus ciudadanos, que según una reciente encuesta, solo el 14% aceptaría inmunizarse con condiciones.A esto se suma la baja incidencia de la enfermedad, la pobre estrategia de las autoridades para impulsar la vacunación masiva y la campaña de los antivacunas refuerza el rechazo de la población.

