Fotos: presentan en EEUU un rifle de francotirador autopropulsado sobre cuatro patas

Las siglas de este robot se traducen como rifle no tripulado de fines especiales y está armado con un rifle de francotirador Creedmoor de 6,5 mm. La innovadora máquina fue presentada el 15 de octubre en la convención anual de la Asociación del Ejército estadounidense (AUSA) en Washington y se trata de la primera en su clase.Bautizado como "el mejor amigo del soldado de fuerzas especiales", el SPUR puede desplazarse sobre terreno accidentado a una velocidad de 7 km/h y puede superar cuerpos acuíferos no profundos, así como realizar descensos y ascensos de gran ángulo. De hecho, el robot realiza 2.000 cálculos por segundo por cada pata cuando se mueve, asegura el fundador de Ghost Robotics, Jiren Parikh. Además, puede seguir ejecutando su misión si uno o varios de sus sensores dejan de funcionar.En cuanto al arma, aunque se conoce su calibre y modelo, no hay información sobre la cantidad de proyectiles que puede llevar o cómo se puede recargar. Eso sí, por las imágenes se ve que está provisto de un silenciador. La compañía informa que el robot no puede disparar de un modo autónomo y que es el operador humano el que aprieta el gatillo, aunque sea a distancia.

