Es probable que estés usando mal el microondas: una 'tiktoker' revela un truco infalible

¿A quién no le ha pasado de querer calentar un plato de pastas y que una parte nos queme la lengua mientras que otro bocado está helado? Un clásico de la comida recalentada en microondas que todos solucionamos revolviendo un poco y metiendo el plato nuevamente a calentar. Sin embargo, el error es muy fácil de corregir gracias a los consejos de una joven que se volvió viral en TikTok.El truco para lograr una temperatura uniforme, sencillamente… ¡funciona! La técnica ha sido respaldada por la ciencia. La científica Makenzie Bryson Jackson explicó al sitio Well+Good por qué la colocación asimétrica es el camino a seguir cuando se usa un microondas."Un microondas funciona 'bombardeando' lo que está dentro de él con radiación electromagnética. Las ondas rebotan y crean calor al alcanzar moléculas de agua”, explicó. Por este motivo, es que algunos sectores del microondas no reciben el mismo calor, algo que se busca solucionar con los platos giratorios.Si bien no será un cambio rotundo, Jackson agrega que evitar poner el plato en el medio ayudará a que la comida se caliente de manera más uniforme.

