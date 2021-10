https://mundo.sputniknews.com/20211016/encuentran-en-japon-la-guitarra-de-un-astro-del-rock-robada-hace-45-anos-1117208730.html

Encuentran en Japón la guitarra de un astro del rock robada hace 45 años

Encuentran en Japón la guitarra de un astro del rock robada hace 45 años

Una estimada guitarra eléctrica de la estrella de rock canadiense Randy Bachman fue robada hace cuatro décadas y media, pero volvió a las manos del músico... 16.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-16T21:09+0000

2021-10-16T21:09+0000

2021-10-16T21:09+0000

estilo de vida

japón

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/10/1117207554_0:146:3125:1903_1920x0_80_0_0_fcc471510cd3ce2cf5d581a70672c10e.jpg

Se trata de una guitarra eléctrica Gretsch 6120 Chet Atkins color naranja fabricada en 1957. El instrumento del autor de la icónica canción American Woman fue robado de su habitación en un hotel en Toronto (Canadá) durante una gira de su banda en 1976.Se trataba de la primera guitarra de calidad que había podido comprar y el robo nunca dejó de entristecer a Bachman, quien contó la historia del hurto en repetidas entrevistas a lo largo de los años."Una parte de mí se perdió", dijo el músico de 78 años a CNN.William Long, fan de The Guess Who, una de las bandas de la cual Bachman fue miembro, decidió buscar el instrumento después de ver al músico contar lo ocurrido en un video en YouTube.El hombre realizó elaboradas búsquedas en internet para encontrar las fotos de todas las Gretsch naranja posibles. Luego, las comparó con las imágenes de Bachman con su instrumento antes de que fuera robado.Según Long, la guitarra de Bachman tenía algunos patrones bastante característicos en su madera, los cuales logró hacer más nítidos a través de programas informáticos.El hombre logró finalmente ubicar el instrumento en Japón. Se encontraba en manos de Takeshi, un músico local quien la había comprado años antes en una tienda de guitarras antiguas en Tokio.Inicialmente, Bachman no pudo creer que alguien había encontrado su guitarra después de tanto tiempo, pero al ver las imágenes enviadas por Long reconoció su instrumento instantáneamente."Veo al tipo tocando mi guitarra, MI guitarra, sé que es mía por el patrón [de la madera], me quedo aturdido. Es como si alguien me golpeara en la cara con una pala. Es simplemente increíble, porque he estado buscándola desde siempre y sencillamente desistí", compartió Bachman.El músico agregó que quienquiera que haya robado el instrumento en su momento lo cuidó muy bien, pues se veía igual que en 1976.Bachman se puso en contacto con Takeshi y los dos músicos acordaron que el canadiense le dará una guitarra similar al japonés a cambio de su amada Gretsch 6120 Chet Atkins. El intercambio de instrumentos ocurrirá en un viaje del astro a Japón una vez que el país alivie las restricciones impuestas a raíz de la pandemia de COVID-19.

https://mundo.sputniknews.com/20200918/ya-son-50-anos-sin-jimi-hendrix-las-mejores-covers-del-virtuoso-guitarrista-1092814053.html

https://mundo.sputniknews.com/20210112/el-mejor-guitarrista-del-mundo-lanza-un-perfume-con-aroma-a-tejon-1094082937.html

japón

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

japón