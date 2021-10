https://mundo.sputniknews.com/20211016/dc-fandome-2021-que-es-que-esperar-cuando-y-donde-mirar-1117203056.html

DC FanDome 2021: qué es, qué esperar, cuándo y dónde mirar

El 16 de octubre se realiza el evento anual más esperado por los fanáticos del mundo de DC Comics, el DC FanDome 2021. Acá, te contamos todo lo que tienes que... 16.10.2021, Sputnik Mundo

estilo de vida

🎭 arte y cultura

cine

superhéroes

videojuegos

actores

series

Pero… ¿qué es el DC FanDome 2021?Según explica la propia compañía de entretenimiento, el DC FanDome es un evento virtual global llevado a cabo por DC para sus fanáticos. A lo largo de más de tres horas y media, se transmitirá un webcast —presentación en línea— en vivo en el que se darán a conocer novedades acerca de las principales películas, juegos, series, cómics y demás productos de la empresa.¿Qué esperar del DC FanDome 2021?El programa exacto del FanDome se mantiene en secreto, pero se sabe que contará con anuncios importantes, además de la participación de las estrellas que dan vida a los principales personajes del mundo DC.Los fans del mundo cinematográfico podrán disfrutar del nuevo tráiler de The Batman, así como una previa de The Flash y un primer vistazo al venidero Black Adam. Se compartirán también escenas entre bastidores de Aquaman y el reino perdido y ¡Shazam! La furia de los dioses.Los amantes de las series televisivas podrán ver contenidos todavía inéditos de las nuevas temporadas de Batwoman, The Flash, Superman & Lois y el éxito de Netflix Sweet Tooth.Los gamers pueden esperar al menos dos grandes novedades: las presentaciones de los videojuegos Gotham Knights y Suicide Squad: Kill the Justice League.¿Cuándo es el DC FanDome 2021?El evento en línea se llevará a cabo el 16 de octubre a las diez de la mañana en la hora del Pacífico, es decir:¿Dónde mirar el DC FanDome 2021?El FanDome se transmitirá en línea a través de la web oficial del evento y sus redes sociales. Contará con la traducción a 12 idiomas, las cuales se transmitirán en otras plataformas.El evento subtitulado al español podrá seguirse en más de una decena de páginas distintas. La lista completa se puede encontrar también en la web oficial del evento.

