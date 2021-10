https://mundo.sputniknews.com/20211016/bellingcat-periodismo-de-investigacion-para-blanquear-a-terroristas-1117177247.html

Bellingcat: ¿'periodismo de investigación' para blanquear a terroristas?

Bellingcat: ¿'periodismo de investigación' para blanquear a terroristas?

Confirmado. Bellingcat, el sitio web de supuesto periodismo de investigación con sede en Países Bajos, es una organización financiada por contratistas de... 16.10.2021, Sputnik Mundo

Seguir la pista del dineroEs un presunto. Un presunto sitio de investigación periodística. Detrás de la máscara de una organización "independiente" especializada en la verificación de datos e inteligencia de código abierto, Bellingcat esconde estrategias siniestras.Según escribe The Grayzone, "desde su lanzamiento en julio de 2014, el autodenominado sitio web de investigaciones de código abierto Bellingcat se ha consolidado como el favorito de los principales medios occidentales, con sus inmersiones en los supuestos ataques con armas químicas del gobierno sirio y las operaciones de inteligencia rusa llenas de elogios, comentarios y premios ostentosos".Pese a que insiste de forma vehemente en que es independiente de la influencia del gobierno, Bellingcat está financiado tanto por el Fondo Nacional para la Democracia del gobierno de los Estados Unidos como por la Unión Europea, explica The Grayzone. "Los funcionarios de la CIA han declarado su "amor" por Bellingcat, y hay indicios inequívocos de que el medio se ha asociado estrechamente con Londres y Washington para promover los objetivos imperiales de la pareja".Bajo el microscopioDe acuerdo a la investigación, incide en que ahora en que Bellingcat ha obtenido acceso a satélites de alta tecnología capaces de capturar imágenes con una resolución de 50 cm de cualquier lugar de la Tierra, es hora de colocar estas conexiones bajo el microscopio."Para explorar la relación entre Bellingcat y los centros del poder imperial, no busque más allá de sus cuentas financieras publicadas oficialmente de 2019 a 2020. Según estos registros, Bellingcat ha aceptado enormes sumas de contratistas de inteligencia occidentales. Estas empresas lucrativas de la guerra, a su vez, han proporcionado apoyo directo a los grupos yihadistas aliados de Al Qaeda en Siria, los mismos elementos que han proporcionado a Bellingcat 'pruebas' para condenar a Damasco en ausencia por todo tipo de cargos dudosos", cita el texto del informe."Desde hace ya una década, desde que se inició el conflicto bélico al cual se desfiguró calificándolo como 'guerra civil' en Siria, que en la práctica fue una intervención planificada y organizada, desde los famosos movimientos llamados 'primaveras árabes, siempre ha habido el 'run-run' de que ha habido grandes implicancias de Gobiernos occidentales", explica al respecto el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele.El analista añade que "todo eso se hace en el mundo bastante oscuro y vidrioso de las agencias de inteligencia que tienen sus métodos, sus operaciones en todo el mundo, fundamentalmente las de las naciones más importantes, como es Inglaterra y el imperio norteamericano".

