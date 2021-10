https://mundo.sputniknews.com/20211015/reforma-agraria-en-peru-un-polemico-triunfo-para-los-pequenos-productores-1117177509.html

Reforma agraria en Perú: un polémico triunfo para los pequeños productores

Reforma agraria en Perú: un polémico triunfo para los pequeños productores

El presidente Pedro Castillo presentó los lineamientos de su reforma agraria, una de las primeras promesas de campaña que pondrá en práctica y de las más cuestionadas de su programa de gobierno.

2021-10-15T22:15+0000

2021-10-15T22:15+0000

2021-10-15T22:15+0000

contante y sonante

producción

campesinos

agropecuaria

agroindustria

indígenas

reforma agraria

perú

pedro castillo

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1117177679_29:0:1273:700_1920x0_80_0_0_31a636c82f7df9e266dfcdc995bfe1d9.jpg

Reforma agraria en Perú: un polémico triunfo para los pequeños productores El presidente Pedro Castillo presentó los lineamientos de su reforma agraria, una de las primeras promesas de campaña que pondrá en práctica y de las más cuestionadas de su programa de gobierno. Sputnik consultó sobre el tema a Marino Flores, representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú.

Las críticas a la propuesta del mandatario cubrieron los medios de comunicación desde que el 4 de octubre presentó, en la ciudad de Cusco, la llamada Segunda Reforma Agraria. Una de ellas fue su nombre y la idea de continuar la tarea de la primera reforma, realizada en 1969 por el gobierno militar de Juan Velasco Alvarado.Aquella, a pesar del rechazo a su realizador, tuvo buenos efectos para la población rural según indicó a Sputnik Marino Flores, representante de la Central Única Nacional de Rondas Campesinas del Perú. Incluso, a pesar de que muchos la juzgan por no haberse culminado, logró cambios como la disminución del latifundio, el cual se expropió y repartió a los pequeños productores, o el surgimiento de cooperativas de producción.La idea actual es diferente, pero mantiene el mismo espíritu. Sin embargo, aclaró Castillo tras innumerables críticas, está no permitirá expropiaciones ni abordará cuestiones de la propiedad privada. En cambio, dará un rol central la agricultura familiar, cooperativa y comunitaria. Para ello brindará capacitación y asesoramiento técnico a los productores y créditos para promover la incorporación de tecnología.A ellos sumará una política de compras estatales que también respalde a este sector e implique un viraje en las compras actuales, en las cuales la demanda se hace a importadores o grandes productores. Estas y más medidas se articularan en un "gabinete de desarrollo agrario", presidido por el propio presidente."Pero nos preocupa enormemente la presión por parte de los grupos de poder económico y en este caso sobre todo de los grandes agroexportadores. No de todos por supuesto, pero el gremio ha manifestado a través de pronunciamientos estar en contra de la Segunda Reforma Agraria y no entendemos el tipo de empresarios que tenemos en el país", agregó.Esto y más en Contante y Sonante. Pueden escucharnos todos los días a las 19 horas de México, las 21 horas de Uruguay y a las 0 GMT. En Uruguay, se transmite en Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado) los lunes y miércoles a las 19 horas, y sábados a las 12 horas.En Radio Illimani - Patria Nueva de Bolivia, a través de 94.3 FM (señal para todo el país) y en 93.7 FM (Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.

perú

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

producción, campesinos, agropecuaria, agroindustria, indígenas, reforma agraria, perú, pedro castillo, аудио