Quién es Julio Velarde, el presidente del Banco Central del Perú que sobrevive a siete gobiernos

Quién es Julio Velarde, el presidente del Banco Central del Perú que sobrevive a siete gobiernos

Parece ser que la estabilidad monetaria del país incaico en los últimos 15 años tiene un responsable con nombre y apellido: Julio Velarde.El economista limeño de 69 años, a la cabeza del Banco Central de Reserva del Perú desde 2006, ha visto transitar a siete presidentes peruanos desde su oficina en la institución emisora de moneda.Siete presidentesA pesar de los vaivenes de la institucionalidad política peruana en la última década, con especial énfasis desde la administración de Pedro Pablo Kuczynski en adelante, Velarde se ha mantenido como el hombre fuerte detrás de la política monetaria del país, siendo ratificado en el cargo por el actual presidente, Pedro Castillo.Designado por primera vez a cargo del BCRP durante el segundo mandato del expresidente Alan García (2006-2011), fue posteriormente ratificado en su cargo por los exmandatarios Ollanta Humala (2011-2016), Pedro Pablo Kuczynski (2016-2018), Martín Vizcarra (2018-2020), Manuel Merino (noviembre de 2020), Francisco Sagasti (2020-2021) y por Pedro Castillo, quien asumió el 28 de julio.Velarde, distinguido con el premio Banquero Central de las Américas del Año 2020 por la revista británica The Banker, es doctor en Economía de la Universidad de Brown de EEUU, y se ha desempeñado en altos cargos en instituciones privadas y públicas, entre las que destacan el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), el Banco Mundial (BM), la Agencia Internacional para el Desarrollo (AID), y la Organización Internacional del Trabajo (OIT).Estabilidad monetaria y tranquilidad para las élitesAl frente del BCRP, Velarde ha administrado un periodo de crecimiento económico sostenido y baja inflación en el país. Tales credenciales le hicieron valer la mantención en el cargo por parte del presidente Castillo, en medio de la crisis en el Ejecutivo tras la salida de Guido Bellido como jefe del Consejo de Ministros del Gobierno.El ministro de Economía, Pedro Francke, declaró a la prensa peruana que el perfil técnico de Velarde, "donde no predomine un criterio político sectario y donde haya gente absolutamente honesta, sin ninguna mancha de corrupción", fue lo que inclinó la balanza en cuanto a su nueva designación.Sobre la conformación del directorio del BCRP, a ser ratificado por el Congreso Nacional, Velarde declaró a medios peruanos que "lo ideal sería tener a los mejores macroeconomistas del país en el directorio, no economistas, sino macroeconomistas. Una combinación de macroeconomía con finanzas es una de las más adecuadas".La ratificación de Velarde, figura de consenso por sus capacidades técnicas, representa para muchos una señal de estabilidad, al menos en la continuación de una política monetaria ortodoxa, que tranquilice a las élites peruanas.Los principales desafíos para Velarde en la cabecera de la institución emisora del Perú serán mantener la estabilidad económica y las proyecciones de crecimiento estimadas en un 10,5% para 2021 tras la pandemia por COVID-19, contrarrestar la inflación y mantener una política monetaria independiente de las coyunturas políticas.

