¿Qué es la Balloon World Cup? La competición de globos de Ibai Llanos y Piqué que ganó Perú

El popular 'streamer' Ibai Llanos y el futbolista Gerard Piqué han creado un mundial deportivo de una temática nunca antes vista y su primera edición tuvo... 15.10.2021, Sputnik Mundo

"Parece que estoy bromeando, pero hablo en serio". Así comenzaba explicando a las reglas del juego el famoso streamer Ibai Llanos junto a Gerard Piqué en un vídeo de YouTube que ya ha alcanzado más del millón de visitas. Dos semanas después de su publicación, el campeonato se estaba celebrando en el PortAventura Park de Tarragona.Se trata de la Balloon World Cup, la primera competición de globos basada en un famoso juego convertido en viral gracias a TikTok, en el que dos participantes deben conseguir que un globo hinchado toque el suelo antes de que su rival consiga evitarlo. "No hay nadie con más experiencia como yo en comentar cosas muy raras, y yo esto lo veo por YouTube y lo comento seguro", anticipaba el streamer vasco.Para resumir, el juego cuenta con dos contrincantes, un globo y un objetivo: que no toque el suelo. El evento se emitió a través de Twitch y contó con representantes de 32 países de Europa, Latinoamérica, América del Norte, África y Asia. El objetivo de cada uno de ellos fue representar a su nación en partidos de uno contra uno. Cada país estuvo representado por dos participantes: un jugador y un entrenador. El mismo día del "mundial", Shakira publicó un vídeo en sus redes sociales enseñando cómo se juega junto a sus dos hijos. Al mismo tiempo, su marido Piqué grababa la escena mientras anunciaba los puntos de cada uno y si se estaban cumpliendo o no las reglas. "Este juego tiene muchas reglas, hay que hablar con el que lo creó", bromeaba la cantante.¿En qué consiste el juego?Fueron todo eliminatorias empezando en dieciseisavos de final, luego octavos, cuartos, semifinales y por último la gran final para proclamarse campeones del mundo. Además de los 20.000 euros que se reparten entre todos los participantes, el vencedor se lleva 10.000 euros. El ganador de la Balloon World Cup en su primera edición fue Francesco de la Cruz de Perú, que incluso fue felicitado por el presidente del país, Pedro Castillo.También contaron con patrocinadores, un reglamento claro e incluso árbitros que determinaban que se cumplieran las reglas del juego como por ejemplo, no lanzar intencionadamente el globo hacia el contrincante o no golpear el globo con otra parte del cuerpo que no sean las manos.Entre los colaboradores se encontraba el conocido tertuliano y comentarista Cristóbal Soria, el periodista y comentarista deportivo Alfredo Duro y Ander Cortés, locutor español de deportes electrónicos. Al final, lo que comenzó siendo un reto viral divertido, se ha convertido en toda una competición que ha sido vista a través de internet por millones de personas.

2021

