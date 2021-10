https://mundo.sputniknews.com/20211015/influencer-carlos-munoz-humilla-a-mesero-durante-una-conferencia-y-luego-pide-perdon-1117171020.html

Influencer Carlos Muñoz humilla a mesero durante una conferencia y luego pide perdón

Influencer Carlos Muñoz humilla a mesero durante una conferencia y luego pide perdón

Durante una de sus conferencias, inluencer y coach mexicano Carlos Muñoz señaló a un mesero, quien, dijo, "no tenía el hambre" para estar sentado escuchándolo... 15.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-15T17:18+0000

2021-10-15T17:18+0000

2021-10-15T17:18+0000

américa latina

redes sociales

influencer

clasismo

👤 gente

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1117170885_0:50:1300:781_1920x0_80_0_0_affe92b5641ed594af5122c4e9c90bef.jpg

"Este güey que está ahí parado, que está trabajando y le agradezco mucho su trabajo, está ahí y no está aquí sentado porque no tiene el hambre güey; porque si él hubiera ahorrado los últimos tres meses, hubiera pedido el día de hoy y se hubiera sentado aquí", dijo Carlos Muñoz mientras señalaba a un mesero que atendía en una de sus conferencias sobre coach y emprendimiento. El acto del influencer, que en su cuenta de Instagram cuenta con 1,2 millones de seguidores, le valió fuertes críticas por parte de la sociedad. Tras la polémica, Carlos Muñoz ofreció disculpas y, dijo, su estilo de comunicación siempre ha sido fuerte con la finalidad de impactar; sin embargo, a veces puede resultar ofensivo. Además, según el coach, lo que quería era becar al mesero "para buscar ese crecimiento". Carlos Muñoz es fundador de la empresa Zero a la Derecha e Instituto 11, ambas enfocadas al tema del emprendimiento.

https://mundo.sputniknews.com/20210805/numero-de-pobres-en-mexico-aumenta-en-38-millones-en-2020-respecto-a-2018-1114807300.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

redes sociales, influencer, clasismo, 👤 gente