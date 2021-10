https://mundo.sputniknews.com/20211015/honduras-entre-recuperar-la-democracia-y-evitar-que-vuelva-el-pasado-1117175947.html

Honduras: entre "recuperar la democracia" y evitar "que vuelva el pasado"

Honduras celebrará elecciones presidenciales. Y mientras Rusia advierte que no tolerará discriminación hacia sus compatriotas en el exterior, The Grayzone... 15.10.2021, Sputnik Mundo

Presidenciales en HondurasHonduras celebrará elecciones presidenciales con la apuesta de la oposición de "recuperar la democracia" y la promesa del partido de gobierno de no permitir "que vuelva el pasado"12 años después del golpe de Estado contra el presidente hondureño Manuel Zelaya, en el que se acusó a EEUU de estar involucrado, la esposa del exmandatario intentará llegar a la presidencia.¿Qué oportunidades tiene de ganar?, ¿qué esperan de Joe Biden, quien fungía como vicepresidente de EEUU en el momento el golpe?, ¿hacia dónde hará girar la balanza en la región un posible gobierno suyo? Sobre esto, Octavo Mandamiento converssó con Xiomara Zelaya, hija de Manuel Zelaya y de la candidata presidencial Xiomara Castro.Rusia no tolerará discriminación hacia sus compatriotas en el exteriorEl apoyo a la comunidad rusa en el exterior es una de las prioridades de la política exterior del gigante euroasiático, tal y como dejó claro el jefe del Kremlin, Vladímir Putin, en su mensaje a los protagonistas del VII Congreso Mundial de Compatriotas Rusos residentes en el exterior inaugurado este 15 de octubre en la capital rusa.Dirigiéndose a unos 400 representantes de la comunidad rusa presentes en el evento que vinieron de más de 100 países, el presidente agradeció sus esfuerzos para "promocionar la lengua y la cultura rusa, preservar las tradiciones nacionales y el rico legado cultural" del país. "Seguiremos brindándoles todo nuestro apoyo", subrayó el presidente.Por su parte, el canciller ruso, Serguéi Lavrov, manifestó que Rusia no tolerará la discriminación de sus compatriotas, como la que está teniendo lugar en "países bálticos, Ucrania o Georgia", cuyas autoridades declararon una auténtica guerra contra el idioma ruso, al tiempo que promueven el revisionismo histórico, minimizando y tergiversando el papel de Rusia en la Segunda Guerra Mundial, entre otras desinformaciones. Unos hechos que, según Lavrov, cuentan con la indiferencia y tolerancia de "las democracias liberales occidentales y las burocracias de la Unión Europea"."Estamos viendo cómo los países occidentales, con EEUU a la cabeza, están intentando minar los pilares del orden mundial de la posguerra –cuya pieza fundamental es la ONU–, buscando imponer al resto del mundo las reglas que sólo responden a sus intereses mercantiles. Nuestros socios occidentales están visiblemente molestos por un desarrollo interno estable de Rusia y el fortalecimiento de sus posiciones en la arena internacional. Es por ello que nos están presionando mediante un amplio instrumentario de medidas ilegales que abarcan, desde sanciones y ataques mediáticos, hasta la injerencia en los asuntos internos de nuestro país", denunció el diplomático.Una situación que afortunadamente no se vive en América Latina, según Silvana Yarmoliuk Stróganova, presidenta del Consejo Coordinador de Organizaciones de Compatriotas de Rusia en Argentina, un país donde "se respeta mucho la voz del inmigrante".Por su parte, Natalia Goloviná, quien está al frente de la comunidad rusa en Nicaragua, resaltó el ambiente amistoso que hay en ese país centroamericano, habiendo excelentes relaciones diplomáticas entre Managua y Moscú. Indicó asimismo que el éxito de la vacuna Sputnik V fortaleció la imagen de Rusia como un país "con mayúscula".A su vez, su colega de Colombia, Valentina Kozlova, repasó las numerosas actividades de la comunidad rusa en esta nación, entre ellas las dedicadas a preservar la verdad histórica respecto al papel decisivo de Rusia en la derrota de la Alemania nazi, celebrándose anualmente el llamado 'Regimiento Inmortal' para conmemorar a quienes, en el frente y la retaguardia, forjaron la victoria.Sputnik conversó también con Andréi Kitai-Gorá, representante de los compatriotas rusos residentes en Bolivia, quien resaltó la necesidad de facilitar los intercambios académicos entre Rusia y la nación andina.Bellingcat, ¿blanqueadora del terrorismo?Confirmado. Bellingcat, el sitio web de supuesto periodismo de investigación con sede en Países Bajos, es una organización financiada por contratistas de inteligencia de EEUU y Reino Unido que ayudan a grupos terroristas en Medio Oriente, sobre todo en Siria. Así lo constata una reciente investigación de The Grayzone.Pese a que Bellingcat insiste de forma vehemente en que es independiente de la influencia del gobierno, está financiado tanto por el Fondo Nacional para la Democracia del gobierno de los Estados Unidos como por la Unión Europea, explica The Grayzone. "Los funcionarios de la CIA han declarado su "amor" por Bellingcat, y hay indicios inequívocos de que el medio se ha asociado estrechamente con Londres y Washington para promover los objetivos imperiales de la pareja"."Desde hace ya una década, desde que se inició el conflicto bélico al cual se desfiguró calificándolo como 'guerra civil' en Siria, que en la práctica fue una intervención planificada y organizada, desde los famosos movimientos llamados 'primaveras árabes, siempre ha habido el 'run-run' de que ha habido grandes implicancias de Gobiernos occidentales", explica al respecto el director de Dossier Geopolítico, Carlos Pereyra Mele."Todo esto forma parte de una gigantesca operación que se montó hace 15 años de hacer una reformulación de cambiar los regímenes que no son adeptos total y absolutamente al poder de ese mundo anglosajón, derribando a sus presidentes", sentencia Carlos Pereyra Mele.12 de octubre de 1492: "Un hecho histórico de enormes complejidades y singularidades""Día de la Hispanidad", "Fiesta Nacional de España", "Día de la Raza", "Día de la Descolonización", "Día de la Resistencia Indígena". Son diferentes denominaciones para una misma fecha, el 12 de octubre, y que remite concretamente al del año 1492 cuando se encontraron dos mundos: Europa, y lo que hoy se conoce como América.Un encuentro celebrado por unos –sobre todo por los adeptos de la visión eurocéntrica–, y lamentado por otros, ante la brutalidad de los conquistadores hacia los pueblos del entonces conocido como Nuevo Mundo.Esta polarización en las evaluaciones sobre la forma en que se dio este contacto, así como su impacto, viene reflejada también en la cobertura mediática que se hace de esta fecha que se vuelve cada vez más explosiva, algo que se nota perfectamente en los titulares de los medios internacionales."12 de octubre: ¿Día de la Hispanidad o Nada que celebrar?". Así tituló su reportaje la cadena Euronews, donde se constata que la fecha en la que Cristobal Colón llegó por primera vez a América en 1492, que "es la fiesta nacional de España", no es una fiesta "al otro lado del océano Atlántico", donde "algunos países han cambiado su denominación en los últimos años para poner de relieve la diversidad indígena frente a la cultura impuesta por los colonizadores españoles".En este contexto, la cadena France24 califica el 12 de octubre como "una controvertida conmemoración", al tiempo que el portal de elDiario.es publicó un artículo titulado "De la hispanidad y otros delirios. Nada que celebrar".Abundan también los titulares y artículos que reflejan las dos posturas extremas respecto a esta fecha, donde nos reservamos el derecho a no citarlos a fin de evitar echar más gasolina a un fuego cada vez más intenso.En lugar de ello, conversamos con el Dr. Eduardo Luis Aguirre, periodista y escritor argentino, una persona contraria a la "radicalización" de "dos miradas que son sumamente extremas" sobre "este gran encuentro civilizatorio, quizás el más importante en la historia de la humanidad".Una polarización que, según sus palabras, "es la mejor manera de dejar de lado cualquier análisis" que pueda hacerse sobre "las enormes complejidades y las singularidades" de este "hecho histórico" de hace más de cinco siglos.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

