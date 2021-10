https://mundo.sputniknews.com/20211015/feministas-exigen-a-sheinbaum-garantizar-reconocimiento-a-la-glorieta-de-las-mujeres-que-luchan-1117164236.html

Feministas exigen a Sheinbaum garantizar reconocimiento a la Glorieta de las Mujeres que Luchan

El pedestal de la llamada Glorieta de Colón no debe ser ocupado por una escultura indígena hasta que el sitio no sea reconocido como la Glorieta de las Mujeres... 15.10.2021, Sputnik Mundo

américa latina

ciudad de méxico

violencia de género

feminismo

claudia sheinbaum

antimonumento

méxico

El colectivo Antimonumenta "Vivas nos queremos" emitió un pronunciamiento donde demandan a la jefa de gobierno capitalina que no retire la pieza que las inconformes colocaron en el pedestal hasta que se reconozca la resignificación del espacio contra las violencias machistas en el país.Luego de que se retirara la escultura del navegante Cristóbal Colón del pedestal, ubicado en el Paseo de la Reforma, Centro Histórico de la capital de México, se abrió un debate oficial y ciudadano sobre qué figura debería ocupar el espacio disponible. El 12 de octubre Sheinbaum informó que lo haría la escultura La joven de Amajac.Con esto, el gobierno capitalino busca destacar la grandeza de las culturas originarias de México y articular un acto de justicia histórica y social que reconozca a las mujeres indígenas del país, dijo Sheinbaum entonces en conferencia de prensa.Las feministas de Antimonumenta tomaron el espacio disponible el 25 de septiembre y lo cubrieron de consignas en reconocimiento de mujeres desaparecidas y violentadas, además de ocupar el pedestal con una escultura de madera que simula la silueta de una niña erguida sobre la palabra "justicia"."No permitiremos el desmantelamiento de una protesta social respaldada por tantas personas en diversos puntos del país. Esta acción es un grito potente y claro de las mujeres que exigimos justicia en México, una acción por la memoria y la justicia en México, nunca más sin nosotras", expresaron.Además, adelantaron que organizan una tercera concentración en la glorieta con colectivas y mujeres para defender su intención de que la glorieta sea renombrada en conmemoración de víctimas de violencia de género en el país.Las manifestantes, aseguró Antimonumenta, son ejemplo de dignidad y han sufrido la desaparición de sus familiares, desplazamiento o despojo territorial, violencia, ataques feminicidas y hostigamiento de violencias estructurales.La Glorieta de las Mujeres que Luchan, añadieron, es un espacio tomado y reivindicado como sitio de memoria y resistencia que reconoce la lucha de miles de mujeres contra las omisiones del Estado mexicano.Acusaron que el presidente Andrés Manuel López Obrador ha roto en los hechos el diálogo con este grupo de víctimas, pues no las menciona en sus conferencias, las criminaliza, invisibiliza, ataca, descalifica e incluso reprime."Hay videos con pronunciamientos claros y firmes sobre la petición de respeto al espacio por parte de las mujeres que realizamos la toma, donde queda claro que se trata de que el sitio sea en más un espacio de memoria de todas las luchadoras de este país", defendieron.Además, adelantaron que no aceptarán que su espacio simbólico de memoria sea relocalizado en otro sitio de la Ciudad de México, pues su lucha debe sumarse al discurso emblemático del Paseo de la Reforma en su vertiente histórica pero también en el conjunto de antimonumentos que distintos grupos sociales han colocado sobre él."Este paseo contaba con un gran y evidente vacío: tomar en cuenta el papel histórico de la mujer en nuestro país, por ello decidimos que exista la Glorieta de las Mujeres que Luchan, porque la historia la escribimos nosotras y el feminismo será anticolonialista o no será", sostuvieron.Actualmente el Paseo de la Reforma alberga antimonumentos sobre el caso Ayotzinapa, los mineros de Pasta de Conchos, los niños que murieron calcinados en la Guardería ABC, el Halconazo de 1971, que se suman a uno contra la violencia feminicida frente al Palacio de Bellas Artes y otro que conmemora la matanza de Tlatelolco en el Zócalo capitalino.

