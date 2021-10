https://mundo.sputniknews.com/20211015/el-presidente-de-china-descarta-asistir-al-foro-climatico-de-la-onu-en-el-reino-unido-1117142879.html

El presidente de China descarta asistir al foro climático de la ONU en el Reino Unido

El presidente de China descarta asistir al foro climático de la ONU en el Reino Unido

MOSCÚ (Sputnik) — El presidente de China, Xi Jinping, desestima acudir a la Conferencia de Naciones Unidas sobre el Cambio Climático que acogerá Reino Unido... 15.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-15T06:23+0000

2021-10-15T06:23+0000

2021-10-15T06:23+0000

china

onu

reino unido

xi jinping

cambio climático

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e4/0c/12/1093880453_0:0:2937:1652_1920x0_80_0_0_ae74b81c777462f96f0fbb5da5c07c07.jpg

La física del clima y por qué el calentamiento global no es natural El Nobel de Física 2021 fue otorgado a tres científicos que estudian sistemas físicos complejos, entre ellos el clima, las causas de la crisis climática global y la influencia de los seres humanos en ella. Sputnik dialogó con una licenciada en Ciencias de la Atmósfera acerca de la importancia de los descubrimientos premiados.

Según el diario británico, los organizadores del evento, que se llevará a cabo en la ciudad escocesa de Glasgow, conjeturan que China podría renunciar a publicar su plan nacional de lucha contra el calentamiento global."Ahora es completamente obvio que Xi no acudirá y el primer ministro británico Boris Johnson ha sido informado de ello. De momento no está clara la posición de China. El país asiático podría avanzar nuevos compromisos en la cumbre del G20 en Roma (30 y 31 de octubre), pero ahora esto parece poco probable", dijo una fuente gubernamental, siempre según el periódico.Los organizadores creen que sin la aportación de China será casi irreal alcanzar el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados.Otro representante del Gobierno británico, al revés, cree que la ausencia de Xi en Glasgow no está relacionada con la posición de China sobre el clima.En la cita británica está previsto que se aprueben documentos importantes para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y alcanzar la neutralidad climática.

https://mundo.sputniknews.com/20210920/este-es-el-unico-pais-del-mundo-que-cumple-sus-compromisos-en-materia-de-cambio-climatico-1116228144.html

china

reino unido

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

china, onu, reino unido, xi jinping, cambio climático