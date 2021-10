https://mundo.sputniknews.com/20211015/el-papa-francisco-insta-a-superar-la-logica-del-mercado-para-vencer-el-hambre-1117166913.html

El papa Francisco insta a superar la lógica del mercado para vencer el hambre

El papa Francisco insta a superar la lógica del mercado para vencer el hambre

ROMA (Sputnik) — El papa Francisco declaró que es indispensable destacarse de la lógica del mercado para luchar eficazmente contra el hambre en el mundo, en un... 15.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-15T15:45+0000

2021-10-15T15:45+0000

2021-10-15T15:45+0000

internacional

europa

papa francisco

vaticano

hambre

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/05/1116764810_0:51:2330:1361_1920x0_80_0_0_a5199465227b5066727db1d027494f89.jpg

"La lucha contra el hambre exige superar la fría lógica del mercado, centrada ávidamente en el mero beneficio económico y en la reducción de los alimentos a una mercancía como tantas otras", destacó el pontífice.En sus palabras, "vencer el hambre de una vez por todas es uno de los desafíos más grandes de la humanidad y una meta ambiciosa", subrayó el obispo de Roma.Para alcanzarla, Francisco sugirió concentrar los esfuerzos en cuatro campos de acción que conciernen la campaña, el mar, nuestra mesa y el problema del desperdicio de alimentos.El mensaje papal al director de la FAO fue enviado en vísperas del Día Mundial de la Alimentación, que se celebra el 16 de octubre y cuyo lema este año será "Nuestras acciones son nuestro futuro".

https://mundo.sputniknews.com/20211005/politica-y-conservadurismo-en-la-campana-de-desprestigio-contra-el-papa-francisco-1116750092.html

alberto.r

El Papa Francisco llega a Papa en condiciones sospechosas, quiere decirle a los catolicos como es la moral y no practica nada en el estado del vaticano de lo solicita tiene un banco situación que lo coloca fuera de la espiritualidad, tiene una estructura de gobierno, que no corresponde a un servicio a la comunidad, enseña un Cristo Muerto, no un Jesucristo Vivo sin ataduras materialistas. Vaticano que ya es anacrónico pues, ya esta la Biblia y esta es la palabra de Dios no un imperio en decadencia y practicante de una sexualidad distorsionada