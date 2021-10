'El Juego del Calamar': entre supervivencia, muerte y críticas al capitalismo

"La ficción asiática no tiene remilgos de ningún tipo. Si tiene que matar, mata. No te encariñes con nadie porque no tiene piedad. Y eso la hace muy atractiva e inesperada. Llegó un momento de consumir cultura en el que uno ya sabe que esperar. Y si algo tiene El Juego del Calamar es que te puede sorprender", dijo el escritor y periodista especializado en cine uruguayo Rodolfo Santullo.