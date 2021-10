https://mundo.sputniknews.com/20211015/docentes-paraguayos-levantan-huelga-de-hambre-pero-mantienen-protesta-por-aumento-salarial-1117184970.html

Docentes paraguayos levantan huelga de hambre, pero mantienen protesta por aumento salarial

Docentes paraguayos levantan huelga de hambre, pero mantienen protesta por aumento salarial

MONTEVIDEO (Sputnik) — Docentes paraguayos levantaron la huelga de hambre que iniciaron en reclamo de un aumento salarial del 16%, pero mantendrán las... 15.10.2021, Sputnik Mundo

"Hemos decidido levantar esta medida de huelga de hambre, pero las movilizaciones van a continuar", dijo el presidente de la Federación de Educadores del Paraguay (FEP), Silvio Piris, a la prensa local.El dirigente añadió que este sábado 16 de octubre definirán entre todos los gremios movilizados cómo sigue la medida de fuerza y dijo que no puede garantizar que las clases vuelvan el lunes 18.El Gobierno propuso un aumento del 11% este año y 5% en el segundo semestre de 2022 hasta completar el 16% exigido por los docentes.Sin embargo, ese 5% de diferencia se aplicará "siempre y cuando los ingresos tributarios y la mejora económica lo permitan", dijo el ministro de Hacienda, Oscar Llamosas.Llamosas aseguró que la propuesta del 11% de aumento que realizó el Ejecutivo es razonable a la coyuntura económica que atraviesa el país."Nosotros no aceptamos ese 11%, pedimos el 16% pero no se llega a ningún acuerdo", agregó Piris, quien explicó que el aumento del 5% prometido para el próximo año es condicionado.Más de 70.000 docentes iniciaron el 8 de octubre un paro indefinido para exigir un aumento salarial del 16% luego de que el Gobierno afirmara que no otorgaría más de un 8%.

