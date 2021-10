https://mundo.sputniknews.com/20211015/de-sudamerica-a-catar-quienes-mantienen-ilusiones-de-llegar-a-la-copa-del-mundo-1117170641.html

De Sudamérica a Catar: quiénes mantienen ilusiones de llegar a la Copa del Mundo

Las selecciones de Argentina y Brasil ya están pensando en Catar pero detrás vienen siete selecciones que lucharán hasta el final por uno de los tres cupos... 15.10.2021, Sputnik Mundo

Solo seis partidos le restan a las diez selecciones sudamericanas para asegurar su presencia en la Copa del Mundo de Catar 2022 y, con menos de la mitad del calendario por jugar, la lucha por las cuatro plazas y media para el torneo está al rojo vivo. Mientras Brasil y Argentina están prácticamente dentro, hasta siete selecciones tienen chance de disputar los otros tres lugares.La tabla de posiciones está liderada, desde el principio de la competencia, por Brasil, que goleó a Uruguay por 4 a 1 y alcanzó los 31 puntos. Los brasileños todavía tienen chance matemática de quedar fuera de Catar, aunque para eso debería cumplir la proeza de perder los seis encuentros que les restan.Argentina, con su victoria por 1 a 0 ante Perú, llegó a 25 puntos en la tabla, consolidado en el segundo puesto y un invicto de 25 partidos que coloca a La Scaloneta no solo como número puesto para Catar sino incluso como un interesante candidato de cara a la próxima cita mundial.Brasileños y argentinos tienen, además, pendiente el partido entre ambos que debió haberse disputado el 5 de septiembre y que fue cancelado a los 5 minutos de juego por la Agencia Nacional de Vigilancia Sanitaria (Anvisa) de Brasil por incumplimientos de la normativa sanitaria por parte de algunos futbolistas argentinos. Ese partido no cambiará las posiciones pero pondrá en riesgo el invicto de las dos mejores selecciones del continente.La pelea por los tres lugaresDesde que se juegan en régimen de 'todos contra todos', las Eliminatorias Sudamericanas otorgan cuatro cupos directos a la Copa del Mundo. La selección que termina el torneo en quinto lugar tiene la posibilidad de disputar un repechaje contra alguna selección de Centroamérica, Asia u Oceanía, dependiendo de lo que resuelva la FIFA en 2022.Si las Eliminatorias hubieran culminado luego de la triple fecha jugada en octubre, Ecuador y Colombia se clasificarían como tercero y cuarto respectivamente, al tiempo que Uruguay debería conformarse con la repesca.Sin embargo, aún quedan seis partidos por jugar y la diferencia entre los competidores es exigua. Ecuador abraza el tercer puesto con 17 puntos, solo uno más que los que tienen Colombia y Uruguay. Los uruguayos fueron relegados al quinto lugar únicamente por la diferencia de goles, ya que las últimas goleadas sufridas ante argentinos y brasileños los dejaron con un preocupante saldo de -3.Las tres selecciones ya jugaron los partidos de ida y vuelta entre ellas, por lo que la competencia por no perder pisada se dará fecha a fecha.En la zona más inquietante de la tabla, otras cuatro selecciones todavía sueñan con una buena racha que los ponga, al menos, en zona de repechaje. Chile consiguió dos victorias consecutivas que lo colocaron sexto con 13 puntos y reavivó las alicaídas esperanzas de volver a una Copa del Mundo.Algo similar sucedió con Bolivia, que de considerarse prácticamente eliminada volvió a soñar con una clasificación al ganarle a Perú y Paraguay en su casa y alcanzar las 12 unidades. La misma cantidad de puntos tiene Paraguay, que atraviesa un proceso interno: pasó de acariciar la zona de clasificación a perder dos encuentros consecutivos y desplomarse al octavo puesto.La selección peruana está en el lugar nueve pero todavía puede ilusionarse: un partido de local frente a Bolivia y cruces con Venezuela, Colombia, Ecuador y Uruguay podrían depositarlo, de obtener buenos resultados, en la parte alta de la tabla.Lo de Venezuela, con 7 puntos y en la cola de la tabla, ya es casi imposible: sus chances de clasificar a Catar son similares a las que tiene Brasil de quedar eliminado.¿Cuántos puntos se necesitan para clasificar al Mundial?Si bien no es exacto, las últimas ediciones de las Eliminatorias Sudamericanas demuestran que llegar a 28 puntos en la tabla parece suficiente para asegurarse, al menos, el quinto lugar. De todas maneras, en una edición particularmente pareja como la actual, puede que incluso alguna selección logre clasificar con menos puntos.Así, para selecciones como Ecuador, Colombia y Uruguay, el desafío es intentar conseguir 12 puntos entre los 18 que queda por disputar para generar cierta tranquilidad. Colombia puede ser optimista con el calendario, ya que le restan partidos como local ante Paraguay, Perú y Bolivia, que pueden acercarlo.Uruguay tendrá que asegurar sus puntos como local ante Venezuela y Perú pero deberá robar algunos puntos en sus visitas a Paraguay, Chile o Bolivia, si quiere despegarse de sus rivales directos.Lo de Chile parece más dificultoso, al tener en el calendario visitas a Argentina, Brasil y Bolivia en la altura de La Paz y difíciles choques como local frente a Ecuador y Uruguay.

