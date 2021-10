https://mundo.sputniknews.com/20211015/curcuma-latte-o-leche-dorada-asi-se-prepara-el-elixir-indio-con-grandes-beneficios-para-la-salud-1117167075.html

Cúrcuma 'latte' o leche dorada: así se prepara el elixir indio con grandes beneficios para la salud

En el subsuelo del sudeste asiático hay mucho oro. Y no nos referimos solo al metal precioso, sino al que tiene forma de hongo y está considerado como un... 15.10.2021, Sputnik Mundo

Se trata de la cúrcuma, una especie similar a la forma del jengibre pero con un color mucho más amarillo que en los últimos años está siendo muy demandada por los que buscan alternativas a la medicina tradicional y abogan por opciones más naturales.La cúrcuma aporta una buena cantidad de hierro, magnesio, niacina y vitamina B6 y es muy apreciada por la curcumina, que actúa en más de 150 actividades terapéuticas. Según Anjana Agarwal, nutricionista de la Universidad SNDT Mujeres de Mumbai (India), la curcumina ha sacudido globalmente al mundo farmacéutico y nutracéutico por sus increíbles efectos sobre la salud gracias a sus propiedades antiinflamatorias, antimicrobianas y antioxidantes. En otras palabras, la cúrcuma tiene poder para mejorar las defensas, el estado de ánimo, combatir el acné, la psoriasis o la rosácea, aliviar las digestiones pesadas y el hinchazón abdominal.Uno de los remedios caseros más populares hechos con cúrcuma es la leche dorada, también conocida como cúrcuma latte o golden milk. Es una bebida ayurvédica conocida por su poder de rápida curación en esguinces, enfermedades musculoesqueléticas y el cansancio. Además, tomándola frecuentemente notarás la piel mucho más brillante y si la bebes antes de acostarte, estarás mucho más relajada porque ayuda a estimular el sistema inmunológico mientras duerme. Se prepara con tan solo cinco ingredientes: leche, cúrcuma, pimienta, canela y miel, aunque opcionalmente se puede añadir canela, jengibre y especias varias como la vainilla o el cardamomo. ¿Cómo se prepara la leche dorada?Muchos establecimientos ya venden la mezcla preparada pero si quieres ahorrarte algo de dinero también se puede preparar en casa. Lo primero que hay que hacer es calentar la leche en un cazo y cuando esté hirviendo, añadir el resto de ingredientes. Una cucharada de cúrcuma, media de jengibre, media de canela, y una cucharada de miel. Opcionalmente, y al gusto de cada uno, se puede echar especias que le den un poco más de sabor como vainilla, la pimienta, cardamomo o nuez moscada. Es importante no olvidarse de la pimienta, pues ayuda a la absorción de la cúrcuma.Si eres intolerante a la leche o directamente no la consumes, puedes sustituirla por algún tipo de leche vegetal. Eso sí, si lo haces es conveniente poner un poco de grasa en la mezcla, como aceite de coco para que se absorban bien los nutrientes. Asimismo se puede echar jengibre, igualmente conocido por sus múltiples beneficios para la salud. Tanto la cúrcuma y el jengibre es mejor utilizarlos directamente del hongo, pero si no puedes no pasa nada: se puede utilizar también en polvo.

