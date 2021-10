https://mundo.sputniknews.com/20211015/amlo-aunque-no-se-llegue-al-40-de-participacion-en-consulta-de-revocacion-y-gana-el-no-me-voy-1117157193.html

AMLO: "Aunque no se llegue al 40% de participación en consulta de revocación y gana el 'no', me voy"

El presidente de México, Andrés Manuel López Obrador, aseveró que es incongruente que los partidos de oposición no quieran la consulta de revocación de... 15.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-15T13:08+0000

Desde Palacio Nacional, el presidente mexicano aseveró que incluso cuando no se llegue al 40% de la participación ciudadana requerida para que la consulta de revocación de mandato sea vinculante, pero la mayoría vota por el "no", dejará la presidencia del país. En su conferencia de prensa diaria, el mandatario criticó la impugnación que presentaron legisladores del Partido Acción Nacional (PAN), Partido Revolucionario Institucional (PRI) y Partido de la Revolución Democrática (PRD) ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) contra la Ley de Revocación de Mandato impulsada por el gobierno federal. "Es una incongruencia que rechacen mecanismos de democracia constitucionalista (...) es politiquería", aseveró el mandatario mexicano.

