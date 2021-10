https://mundo.sputniknews.com/20211015/ambiente-electoral-se-despeja-en-venezuela-y-augura-buena-concurrencia-a-las-urnas-1117185390.html

Ambiente electoral se despeja en Venezuela y augura buena concurrencia a las urnas

CARACAS (Sputnik) — En 37 días se celebrarán elecciones regionales y municipales en Venezuela, y contarán con la observación de la Unión Europea (UE) y de la... 15.10.2021

américa latina

💬 opinión y análisis

venezuela

ue

elecciones

"Siento que hay un ambiente distinto este año con respecto a las elecciones, hay mayor motivación de las personas para votar. Creo que la observación internacional en toda elección es importante, y más con organismos reconocidos, porque permite evaluar todo lo que sucede antes y durante de las elecciones, y de ahí sacar sus conclusiones de los errores y aciertos cometidos en los comicios", expresó Ángel Díaz, ingeniero de 43 años, residente del este de Caracas.En junio pasado, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, consideró que en Venezuela existe una "posible apertura política", por lo que desde ese entonces evaluó enviar una misión de observación para los comicios del 21 de noviembre.Tras el análisis que realizó en Venezuela una misión exploratoria durante la primera semana de julio, Borrell finalmente autorizó el envío de la Misión de Observación Electoral (MOE) de la UE.El Consejo Nacional Electoral (CNE) venezolano y la MOE firmaron un acuerdo administrativo para garantizar la imparcialidad y objetividad de esta misión.La UE no observaba elecciones en Venezuela desde 2006, y a partir de 2017 ha desconocido todos los procesos electorales que se realizan en esta nación, arguyendo falta de credibilidad y transparencia.El bloque europeo respaldó al exdiputado opositor Juan Guaidó luego de que en 2019 se autoproclamó presidente interino de Venezuela, y desde entonces desconoce al mandatario Nicolás Maduro y ha impuesto sanciones contra varios funcionarios de su Gobierno.Ahora se percibe un cambio gradual en la postura de la UE, aunque no exento de polémicas. Borrell llegó a decir que el informe que presentará la MOE será lo que "legitimará o deslegitimará" los comicios en la nación caribeña, y el Gobierno de Maduro respondió que eso es atributo solo del "pueblo venezolano".Mientras tanto, la ONU enviará un panel de expertos electorales integrado por tres personas, quienes proporcionarán un informe independiente e interno sobre los comicios regionales y municipales.Otros organismosEn Venezuela se encuentra una delegación del Centro Carter, que también evalúa su participación como observador en los comicios.El diputado Julio Chávez, del gobernante Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), dijo a Sputnik que el diálogo impulsado por el Gobierno con la oposición ha sido un factor clave para que los organismos internacionales consideraran observar estos comicios.Para Chávez la presencia de los organismos de observación internacional en su país es una señal "de que la opinión está cambiando favorablemente", y de que "está bajando el tono de la hostilidad contra Venezuela".AbstenciónLos últimos comicios en Venezuela han estado marcados por altos índices de abstención.En las elecciones presidenciales de 2018, en las que Nicolás Maduro resultó reelecto en la presidencia, el 54% de los más de 20 millones de habilitados para votar no concurrieron a las urnas. Considerado ese porcentaje es el más elevado en la historia electoral de este país, al menos desde 1958.Entretanto, en las parlamentarias de diciembre de 2020, en las que el Gobierno obtuvo la mayoría de los puestos en la Asamblea Nacional (parlamento unicameral), la abstención superó el 69%.El diputado y candidato a la gobernación del estado Carabobo (centro), Javier Bertucci, del partido opositor El Cambio, dijo a Sputnik que los ciudadanos han entendido que la única vía para cambiar el rumbo político del país son las elecciones, por lo que cree que la participación será superior en los comicios del 21 de noviembre.Otro factor que contribuye a generar más confianza en el proceso electoral es la participación de todos los sectores opositores del país.Tal es el caso de la Plataforma Unitaria, conformada por Un Nuevo Tiempo, Primero Justicia, Acción Democrática, Copei, Voluntad Popular, Convergencia y Movimiento Progresista, que no presentaba en unas elecciones desde 2017, y que en esta ocasión participará con la tarjeta (boleta o papeleta) de la denominada Mesa de la Unidad Democrática (MUD).La MUD había sido inhabilitada en 2018 por el Tribunal Supremo de Justicia, pero en junio pasado recibió la autorización del CNE para participar.Entretanto, el Gobierno y la oposición afinan sus estrategias políticas, recorren las calles, y emiten discursos públicos, todo ello, con un mismo fin: obtener la mayoría de cargos en las 23 gobernaciones, 335 alcaldías, y más de 3.000 en los consejos legislativos y concejos municipales.

venezuela

Kelly Carreño

💬 opinión y análisis, venezuela, ue, elecciones