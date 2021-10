https://mundo.sputniknews.com/20211014/venezuela-denuncia-a-colombia-por-una-politica-sistematica-de-crimenes-contra-los-migrantes-1117132132.html

Venezuela denuncia a Colombia por una "política sistemática de crímenes contra los migrantes"

Venezuela denunciará al presidente Iván Duque ante la Corte Penal Internacional por la persecución de migrantes, a partir del asesinato un niño y un adolescente venezolanos cerca de la frontera. William Castillo, viceministro de Políticas Antibloqueo, habló con En Órbita sobre el tema.

El reciente asesinato de dos menores venezolanos de 12 y 18 años en Tibú, en el norte de Santander en Colombia, por parte de grupos armados,fue el detonante final para esta decisión.La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció que su Gobierno llevará ante la Corte Penal Internacional al presidente de Colombia, Iván Duque, por el exterminio y persecución de migrantes e indicó que solo durante este año fueron asesinados 360 venezolanos en Colombia, y más de 836 se encuentran desaparecidos.En declaraciones a En Órbita, William Castillo, exviceministro de comunicación internacional de Venezuela y actual viceministro de Políticas Antibloqueo, explicó que su país fue, históricamente, un receptor de migrantes, pero en los últimos años la crisis económica llevó a muchos connacionales a migrar.Castillo añadió que en Colombia “han muerto cerca de tres mil migrantes asesinados desde el año 2017, y recientemente estos dos niños que fueron asesinados, por lo que el presidente Nicolás Maduro entendió que se trata de hechos que configuran un caso que puede ser estudiado en la Corte Penal”.El viceministro de Políticas Antibloqueo explicó que Venezuela pretende responsabilizar al Estado colombiano y al presidente Duque de desarrollar políticas de xenofobia, persecución y delitos contemplados en el Estatuto de Roma.El entrevistado adelantó que, a raíz de esta decisión, “la Corte debe decidir si acepta el caso y si decide que hay razones para una segunda instancia allí serán entregadas las pruebas pertinentes”.Castillo explicó que “las medidas que puede adoptar la Corte son las que están determinadas en sus estatutos y van, desde la detención a otros procesos según su evaluación”.Además en esta edición de En Órbita, entrevistamos a la politóloga Maria Paula Tavara, en momentos donde el nuevo gabinete del presidente de Perú, Pedro Castillo, podría no contar con el apoyo necesario para ser aprobado por el Congreso.Las dudas se generaron después de la decisión del partido de Gobierno, Perú Libre, de no dar el voto de confianza al equipo de la primera ministra Mirtha Vásquez.Sin embargo, la politóloga explicó que no todo el oficialismo coincide con el pensamiento del fundador de Perú Libre, Vladimir Cerrón, por lo que los ministros podrían llegar a alcanzar los apoyos necesarios.En Uruguay En Órbita se transmite por Radio M24 (frecuencia 97.9 de Montevideo y 102.5 de Maldonado), lunes y miércoles a las 19 horas y sábados a las 12 horas. En Bolivia, por Radio Illimani - Patria Nueva (94.3 FM para todo el país y 93.7 FM en Cochabamba), de lunes a viernes de 4 a 5 horas. En Radio Kawsachun Coca (FM 99.1 de Cochabamba y FM 99.9 Trópico), de 22 a 23 horas.En Argentina, por Radio Del Plata (AM 1030), los sábados de 8 a 9 horas.

