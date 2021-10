https://mundo.sputniknews.com/20211014/uruguay-un-rincon-para-animales-prehistoricos-gigantes-1117098215.html

Uruguay, un rincón para animales prehistóricos gigantes

Uruguay, un rincón para animales prehistóricos gigantes

MONTEVIDEO (Sputnik) — Es difícil imaginar el paisaje casi plano de Uruguay, descrito como una penillanura, con una población de animales prehistóricos... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T02:49+0000

2021-10-14T02:49+0000

2021-10-14T02:49+0000

ciencia

💬 opinión y análisis

uruguay

paleontología

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1117098190_112:0:1488:774_1920x0_80_0_0_3a0a45c7656ed1fa7e492ea72c44840b.jpg

Pero un yacimiento de fósiles hallado a fines de la década de 1990 en el Arroyo del Vizcaíno (Canelones, sur) y que se volvió a investigar desde 2011, evidencia una abundancia de megafauna hace unos 30.000 años, durante el Pleistoceno en el período Cuaternario, en el sur del país. Y no estaban solos.Marcas de cortes en los huesos habrían sido hechas por seres humanos, también alrededor de hace unos 30.000 años."En el tiempo de las excavaciones primeras, principios de la década del 10 de este siglo, la antigüedad mayor de la presencia humana en toda América estaba en 15.000 años, eso era lo ampliamente aceptado. Esto tiene 30.000 años, es decir que esto contribuyó a duplicar la prehistoria americana", comentó a Sputnik el paleontólogo Richard Fariña, responsable del proyecto Arroyo del Vizcaíno.En ese lugar rural, al que se accede por predios privados, se han recolectado más de 2.000 huesos de varios géneros de gliptodontes (parecidos a los armadillos, llamados mulitas en Uruguay), de perezosos gigantes, más piezas de mastodontes, tigres dientes de sable, toxodontes, y de dos ciervo y dos caballos prehistóricos.En 2019, además, se halló un trozo de tibia con la fíbula fundida que desconcertó a los paleontólogos. Es que ese tipo de hueso pertenece a una especie de perezoso gigante, Valgipes, cuya presencia fue registrada en estados del norte brasileño y un poco más al sur, pero muy lejos de Uruguay. Por ahora es el único resto hallado de esa especie en el arroyo.El lugar fue declarado como Monumento Histórico Nacional por el Gobierno.Todo empieza con las remolachasEl arroyo es usado por los productores de la zona para regar sus cultivos y dar de beber a sus animales.En 1997, el sur de Sudamérica vivió una de las peores sequías registradas a consecuencia del fenómeno climático El Niño.En enero de ese año, los productores de la localidad tuvieron que secar la laguna para regar los cultivos de remolacha (betabel o betarraga) y así descubrieron varios huesos.Imágenes de la época compartida por el equipo de paleontógolos con Sputnik muestran un lecho casi seco del arroyo y decenas de huesos recogidos, entre ellos tres cráneos, 83 restos de costillas, 13 dientes, entre otros fósiles, de glipdotontes y perezosos gigantes.En 2011 se volvió al lugar, de unos 10-15 metros de largo por 5 de ancho, para realizar las primeras excavaciones profesionales. Y desde entonces se recogieron más de 2.000 restos fósiles, de los cuales varias centenas tienen pequeñas marcas que habrían sido hechas por herramientas, según estudios de inteligencia artificial.Algunos de los fósiles, como enormes fémures o garras, o más pequeños que la falange de un dedo, así como partes de mandíbulas, están intactos, muestran las fotografías compartidas por el equipo, de las cuales varias están publicadas en el sitio web arroyodelvizcaino.org."Es la fauna de los dibujitos de [la película] 'La era del hielo', lo que pasa es que acá en América del Sur la era del hielo es mucho más impresionante, mucho más espectacular", dijo Fariña.Una hipótesis que el equipo maneja es que la presencia humana "tendría algo que ver con la formación del sitio"."Si estamos en lo correcto, ahí es el lugar donde iban a suplirse de carne, huesos, piel", comentó Fariña.El Arroyo del Vizcaíno es el yacimiento de fósiles de megamamíferos más grande de Uruguay y no es muy común en el resto del mundo.Aunque ya han descubierto decenas de animales, el equipo tiene la esperanza de poder hallar alguna especie más a medida que sigan excavando.Hasta ahora no se hallaron huesos humanos en el lugar, "pero vaya uno a saber si no se encuentra un día el diente de un cazador demasiado osado, puede pasar, eso sería la lotería", bromeó el paleontólogo.

https://mundo.sputniknews.com/20210101/los-secretos-de-un-rinoceronte-prehistorico-hallado-en-el-permafrost-siberiano--video-1094005126.html

uruguay

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Patricia Ávila

Patricia Ávila

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Patricia Ávila

💬 opinión y análisis, uruguay, paleontología