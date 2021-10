https://mundo.sputniknews.com/20211014/rocio-nahle-se-burla-de-felipe-calderon-por-su-refineria-fantasma-1117108125.html

Rocío Nahle se burla de Felipe Calderón por su refinería fantasma

La secretaría de Energía de México, Rocío Nahle, respondió a las críticas del expresidente Felipe Calderón, quien se pronunció por las protestas de... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T13:41+0000

2021-10-14T13:41+0000

2021-10-14T13:45+0000

américa latina

pemex

secretaría de energía de méxico

méxico

rocío nahle

refinería dos bocas

Los hechos ocurrieron cuando Calderón Hinojosa exigió a través de su cuenta de Twitter que se respetaran los derechos de los trabajadores de Dos Bocas, quienes este 13 de octubre se manifestaron para exigir el pago de horas extras y el respeto de sus prestaciones.El exmandatario continuó con sus comentarios contra el gobierno federal e incluso difundió el rumor de la muerte de una de las personas que participaron en las protestas (información negada por las autoridades).También a través de su cuenta de Twitter, Rocío Nahle respondió a Felipe Calderón y le preguntó si se refería a la refinería de Tula, Hidalgo, proyecto inconcluso que inició su administración.La refinería de Tula fue anunciada en 2008 y cancelada en 2014 tras una inversión de más de 9.000 millones de pesos (620 millones de dólares). De acuerdo con la Secretaría de Energía, el proyecto se suspendió con el cambio de gobierno ya que se privilegió la modernización de las refinerías ya existentes.Nahle responde a las protestasHoras antes, la secretaria de Energía se pronunció sobre las manifestaciones y aseguró que se ha cumplido con el pago a los trabajadores.Nahle García afirmó que todo se trata de una discusión entre líderes y de un “grupito” de 10 personas que están buscando un beneficio particular."Son 10 personas que están con esto. No vamos a permitir que haya desorden. No vamos a permitir que un grupito con una intención particular o de beneficio particular afecte una obra tan importante que le está dando empleo a 100 mil personas de forma directa e indirecta en el país. Es una obra que va bien", afirmó.Por su parte, la empresa ICA Fluor emitió un comunicado en el que acusó a grupos ajenos a la empresa haber organizado las protestas y también rechazó las acusaciones sobre falta de pago de horas extras y falta de equipo de trabajo.

méxico

2021

