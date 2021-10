https://mundo.sputniknews.com/20211014/que-paises-exigen-usar-mascarillas-en-espacios-publicos-abiertos-en-america-latina-1117137211.html

¿Qué países exigen usar mascarillas en espacios públicos abiertos en América Latina?

El número de casos de contagios y muertes por COVID-19 es cada vez más bajo en América Latina, la región más afectada por la pandemia. Ante el auspicioso... 14.10.2021, Sputnik Mundo

Más de 240 millones de personas se han contagiado de coronavirus en el mundo; y casi cinco millones han muerto a causa de la enfermedad. En América Latina, los casos cumulativos de COVID-19 sobrepasan los 46 millones, y los fallecimientos, los 1,5 millones. Brasil y Perú han sido de los países más golpeados en la región.El gigante sudamericano superó los 601.000 muertos —es el segundo país con más muertos en el mundo, después de Estados Unidos con casi 715.000 fallecidos—. Mientras, Perú registra la mayor tasa de mortalidad, con casi 6.000 muertes por cada millón de personas. México, Colombia y Argentina siguen a Brasil y Perú en la triste estadística regional.La Organización Panamericana de la Salud advirtió que "hasta bien entrado el 2022" se espera que haya brotes de COVID-19 en la región. Sin embargo, frente a la baja de los casos en los últimos meses, países como Chile y Uruguay —que lideran el ranking en vacunación entre los países latinoamericanos y del mundo—, decidieron relajar las restricciones sanitarias. Otros, como Perú y Bolivia, prefirieron continuar con las medidas ante las nuevas variantes más contagiosas del virus, como las delta y mu.El uso de mascarillas en ocho países de América LatinaDesde junio de 2021, el presidente de Brasil, Jair Bolsonaro, ha pedido a las autoridades sanitarias que pongan fin a la obligatoriedad de usar tapabocas en los espacios públicos para las personas vacunadas y las que se recuperaron de la enfermedad. Pese a que el ministro de Salud, Marcelo Queiroga, se ha mostrado favorable a la medida, el uso de la mascarilla sigue vigente en todos los estados.El estado más poblado de Brasil, San Pablo —más de 12,3 millones de habitantes—, discutió a mediados de septiembre el tema. Según informó Globo, el Gobierno local prefirió eliminar la restricción horaria de comercios y servicios, y habilitar la ocupación total en los establecimientos, pero mantener la prohibición de las aglomeraciones, la distancia de un metro y el uso del tapabocas de forma obligatoria en lugares públicos.En Brasil, que desde febrero de 2020 acumula casi 22 millones de contagios y 602.000 muertes por COVID-19, en los últimos meses han venido bajando los casos. En junio de 2021 se llegaron a registrar casi 77.300 casos nuevos y más de 2.000 muertes diarias. En octubre, con más del 46% de la población totalmente vacunada, se contaron 13.000 casos y 367 muertes por día.Con casi el 40% de la población totalmente inoculada, Perú transita un descenso de cifras de casos y muertes. Desde marzo de 2020, el país ha sumado más de 2,2 millones de casos de COVID-19 y casi 200.000 muertes. Pero desde mayo de 2021, los casos han bajado: se pasó de casi 20.500 casos nuevos al día a menos de 900 en octubre. Desde julio, cuando el país tuvo un pico de muertes diarias y alcanzó las 1.200, pasó en octubre a 19 por día.No obstante, el Gobierno de Pedro Castillo prorrogó el estado de emergencia sanitaria hasta el 31 de octubre —y con ello el uso de tapabocas en espacios públicos—, ante una posible tercera ola provocada por la variante Delta.Tras registrar en agosto alrededor de 20.000 casos diarios de contagios de COVID-19 y superar los 800 fallecidos en los primeros días de septiembre, México ha logrado bajar las cifras: en octubre cuenta casi 7.000 casos nuevos y 470 muertes por día.Pese a la baja, la Secretaría de Salud del Estado exhortó a la población a no bajar la guardia ante las nuevas variantes de COVID-19. También destacó la importancia de continuar con el uso de la mascarilla cuando se asiste a lugares públicos, y guardar la distancia, informó el periódico mexicano Milenio.Desde marzo de 2020, en el país se han contagiado casi 3,8 millones de personas y han muerto 284.000. México es el cuarto país con más muertes por COVID-19, detrás de Estados Unidos, Brasil e India. El 38% de la población está totalmente vacunada.Colombia ha alcanzado "niveles importantes de vacunación" dijo el viceministro de Salud, Luis Alexander Moscoso; y cuenta con el 37% de su población inoculada —lo que se suma a una disminución en los casos diarios positivos, que se mantienen debajo de los 2.000—. Sin embargo, el riesgo de contagio de COVID-19 "se minimiza ostensiblemente" con el tapabocas, por ende, será obligatorio continuar usándolo "durante lo que resta del año", informó la Radio Nacional de Colombia.Desde el comienzo de la pandemia, Colombia ha sumado casi cinco millones de casos de COVID-19 y 127.000 muertes.A finales de septiembre, el Gobierno de Alberto Fernández anunció la flexibilización de las medidas que había impuesto debido a la pandemia. Entre ellas, estipuló el fin del uso del tapaboca al aire libre, el aumento de los aforos en comercios y espectáculos públicos, y la apertura gradual de las fronteras hasta permitir el ingreso de todos los extranjeros desde noviembre.Sin embargo, la obligatoriedad del uso de tapabocas se mantiene en la Ciudad de Buenos Aires. Según la gobernación local, para dejar de usarlo se deberá llegar al 70% de la población del distrito totalmente vacunada. Hasta mediados de octubre, la vacunación con dos dosis había alcanzado el 66%. En el país, el 53% de las personas están totalmente vacunadas.Argentina suma casi 5,3 millones de casos de COVID-19 desde el comienzo de la pandemia a principios de 2020, y 116.000 muertos.Con medio millón de casos confirmados desde el comienzo de la pandemia y poco menos de 20.000 personas fallecidas a causa del COVID-19, en Bolivia continúan bajando las cifras y, poco a poco, aumenta el porcentaje de la población vacunada, casi el 30%.Aun así, para prevenir un rebrote de COVID-19, el Gobierno de Luis Arce extendió hasta finales de 2021 las medidas generales de prevención de contagio, entre ellas la del uso de tapabocas, el distanciamiento social y restricciones de reuniones y viajes, a la vez que procuró acelerar la vacunación y seguir mejorando el equipamiento hospitalario.En Chile se han contagiado de COVID-19 casi 1,7 millones de personas, han muerto 37.600. Ocupa el séptimo lugar entre los países del mundo que han vacunado con dos dosis, ya que cuenta con el 74% de su población totalmente inoculada.No obstante, el uso del barbijo sigue siendo obligatorio en lugares cerrados y abiertos urbanos. El ingreso a restaurantes es con vacunación completa y debe haber dos metros de distancia entre mesas.Desde el 13 de octubre ya no es necesario salir a la calle con tapabocas en Uruguay. Aunque antes el Gobierno no había ordenado su uso obligatorio, sí había recomendado a la población llevarlo puesto.Con el 74% de la población totalmente vacunada, el Ministerio de Salud Pública del país informó que "no será necesario utilizar mascarilla facial" en los espacios abiertos, excepto cuando haya eventos organizados. Sin embargo, aclara que "sí se exhorta su uso" en sitios muy concurridos o con aglomeración de personas, como ferias vecinales o paseos de compras al aire libre.Desde el 13 de marzo de 2020, cuando se registró el primer caso de COVID-19 en Uruguay, 390.394 personas se han contagiado y 6.065 murieron; 1.368 están cursando la enfermedad. El 13 de octubre de 2021 se registraron 160 casos nuevos en el país, 97 en Montevideo.

