Putin siempre responde

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, concedió una entrevista a la cadena CNBC donde respondió sobre varias cuestiones. La comunidad internacional busca un... 14.10.2021, Sputnik Mundo

La entrevistaLa periodista de la cadena estadounidense CNBC Hadley Gam, quien fungió de moderadora de la sesión plenaria de la Semana de la Energía de Rusia, exprimió al máximo a los pasillos del foro: allí entrevistó a Putin. De entrada la periodista le planteó una pregunta que podría crear cierta incomodidad, no sólo para Putin, sino para cualquier líder mundial, al preguntarle si planea buscar la reelección en las presidenciales de 2024 e insinuó que Putin quiere permanecer en el poder hasta cuando tenga 84 años.La respuesta del presidente ruso, quien el pasado 7 de octubre cumplió 69 años, quien es maestro en artes marciales, recordó las acciones de un buen judoca en el tatami: aprovechar a su favor la fuerza del oponente para sacar provecho."Prefiero no responder a las preguntas de este tipo. Mi respuesta tradicional es como sigue: aun queda bastante tiempo hasta las próximas elecciones. Las especulaciones en torno a este tema desestabilizan la situación. La situación debe ser tranquila y estable a fin de que todas las ramas del poder, las estructuras públicas funcionen con seguridad y calma, mirando al futuro. La Constitución me permite presentar mi candidatura para un nuevo mandato, pero no ha sido tomada todavía ninguna decisión al respecto", zanjó Putin.Consultado acerca del papel del dólar como moneda de reserva mundial y las tendencias que muestran una creciente desconfianza en esa divisa universal, Putin explicó: "Me parece que EEUU comete un gran error al utilizar el dólar como herramienta de sanción. Y lo hace porque impiden la liquidación en dólares de los productos de las sanciones. Ante esa situación, países como Rusia y otros que se encuentran bajo sanciones de Washington se ven obligados a pasar a liquidaciones en otras divisas".El resultado es que incluso los socios y aliados más cercanos de EEUU están reduciendo el dólar en sus reservas, algo que es un hecho estadístico. Pese a esto, Putin descartó la idea de renunciar al dólar. "No estamos interesados en abandonar por completo los pagos en dólares, y seguimos satisfechos con, por ejemplo, los pagos por recursos energéticos en dólares, principalmente por el petróleo", acentuó, agregando que sería el propio Estados Unidos el que podría socavar la confianza en su propia moneda.En tanto, al referirse a los intentos de estabilizar el mercado energético global, el mandatario subrayó que Rusia junto con sus socios dentro de la OPEP+ hasta ahora han logrado encontrar "soluciones equilibradas y aceptables para todas las partes". Sin embargo, admitió que el diálogo se lleva a cabo "con bastante dureza", donde las contrapartes discuten entre sí velando por sus intereses.En la entrevista también se planteó el tema de la nueva alianza militar formada por EEUU, Australia y el Reino Unidos, AUKUS. Lo curioso es que se planteó a través del prisma de las relaciones entre el líder chino, Xi Jinping, y su par ruso, a quien el presidente del gigante asiático calificó como su amigo. La periodista le preguntó a Putin si esto se corresponde con la realidad."También le considero al presidente Xi Jinping mi amigo. Llevamos muchos años trabajando juntos y logrando buenos resultados, tanto en la esfera de interacciones políticas, como en el ámbito económico. Creo que esto va para el bien de los pueblos de China y Rusia y crea cierta estabilidad en los asuntos internacionales. La creación de algunos bloques, como el que usted acaba de mencionar –EEUU, Gran Bretaña y Australia– sin lugar a dudas compromete la estabilidad regional. Porque ser amigos entre sí está bien, mientras que hacer amistades contra alguien está mal. Eso socava la estabilidad de la que hablamos todos y de la que nos preocupamos. Pero tenemos lo que tenemos. Sin embargo, espero que la situación no tome un desarrollo de acuerdo a un guion imprevisible y no cree unas tensiones adicionales en la región".La periodista de la cadena CNBC, para cerrar la entrevista con un broche de oro, le preguntó a Putin en qué ve el problema principal. No creo que recibió una respuesta esperada:"Para nosotros el problema principal y la tarea clave que tenemos que resolver, es elevar el nivel de ingresos de nuestros ciudadanos. Es la meta principal la que no vamos a alcanzar aplicando métodos sencillos, lineales. Para ello es preciso aumentar los ritmos de crecimiento económico y cambiar la calidad de la economía. Es una tarea de largo plazo y no la vamos a resolver con métodos populistas: nos proponemos dar solución a los principales problemas sociales a base de un crecimiento cualitativo de la economía, incluido el aumento de ingresos de los ciudadanos. El segundo problema no menos importante que afronta Rusia es el demográfico que comprende toda una batería de asuntos de carácter social, como la sanidad, la educación, el respaldo de las familias con niños... Son las tareas de las que nos preocuparemos en el futuro inmediato".En el contexto de "elevar el bienestar" de los ciudadanos rusos, la periodista le pregunto a Putin si eso también se refiere al bloguero opositor Alexéi Navalni, quien está tras las rejas. La respuesta fue lacónica pero exhaustiva. "El ciudadano del que me pregunta se encuentra en condiciones de privación de libertad. Claro que esas condiciones no son de las mejores, pero no es el único, también hay muchas otras personas que violaron las leyes y no nos proponemos crear a nadie algunas condiciones exclusivas, incluidos aquellos que utilizan como tapadera su actividad política. Creo que he respondido a su pregunta", remachó Putin.Comunidad internacional buscando un Afganistán estableUn Afganistán que tenga "cierto grado de estabilidad" y que "no se convierta en un semillero de organizaciones terroristas". Es lo que persiguen los contactos de la comunidad internacional con el Talibán –organización proscrita en Rusia y otros países–, según el analista internacional Andrés Serbin.De hecho, esta semana representantes estadounidenses y europeos se reunieron con miembros de este movimiento donde se abordaron temas como la importancia de la lucha contra el terrorismo, el imperativo de respetar los derechos humanos –incluidos los derechos de todos los ciudadanos de Afganistán, sus minorías, sus mujeres, sus niñas–, la necesidad de acceso de mujeres y niñas a todos los aspectos de la sociedad, y la gobernanza inclusiva, según el portavoz del Departamento de Estado norteamericano, Ned Price.Rusia, por su parte, espera que una delegación del Talibán asista a las consultas afganas en el formato de Moscú programadas para la próxima semana, según dio a conocer la Cancillería del país euroasiático.Unos contactos que, de acuerdo con Andrés Serbin, presidente del think tank Coordinadora Regional de Investigaciones Económicas y Sociales, reflejan "una gran preocupación de todos los vecinos de Afganistán" por la amenaza terrorista que proviene de este país de Asia Central.Refiriéndose a la "caótica" retirada estadounidense de Afganistán, el experto dio a entender que se explica por los documentos de seguridad nacional norteamericana que señalan a Rusia y China como "las principales amenazas".En este contexto, hablando sobre las relaciones entre Moscú y Washington, indicó que tal y como apuntan los hechos, las partes estarían "llegando a una situación de statu quo", al tiempo que las tensiones de EEUU con China se vuelven cada vez más explosivas, donde las incursiones militares norteamericanas en las zonas sensibles para la seguridad de Pekín pueden desembocar, de producirse "algún fallo de cálculo", "algún tipo de situación conflictiva".Todos al yugoTrabajar 24 horas al día, los siete días de la semana. A este esquema se la juega EEUU, de la mano de Walmart, UPS y FedEx, para descomprimir el cuello de botella formado por el estancamiento de los suministros que no llegan a destino a tiempo, que de momento prometen una de las más oscuras Navidades a nivel comercial.EEUU se propone no tomarse un espiro en la cadena de suministros para no ahogarse en Navidad. Es la batallita ganada por el presidente, Joe Biden, quien de esta manera se ha ganado el favor de Walmart, UPS y FedEx de extender sus horarios laborales en un intento por aliviar los cuellos de botella de la cadena de suministro que pesan sobre la recuperación económica de EEUU, y del resto del globo en gran medida.Así, en lo que será un régimen con mucha prisa, y sin pausa, los tres gigantes empresariales se comprometieron este miércoles a avanzar en esa dirección como parte de un esfuerzo más amplio para ayudar a despejar los desajustes entre la demanda en auge y la oferta rezagada y aliviar la escasez, tras lo que significaron los confinamientos forzosos en muchos lugares debido a la pandemia.La Casa Blanca fue la sede de la cumbre entre Biden y las corporaciones, y desde donde se dieron a conocer estos movimientos. Líderes empresariales, ejecutivos de puertos y carga, y funcionarios sindicales, fueron los protagonistas de este cónclave para discutir el tenso estado de las cadenas de suministro globales.Tras la reunión, se le escuchó decir a Biden: "Sé que están escuchando mucho sobre algo llamado cadenas de suministro y lo difícil que es conseguir una variedad de cosas, desde una tostadora hasta zapatillas, una bicicleta y muebles de dormitorio. El anuncio de hoy tiene el potencial de cambiar las reglas del juego".Respecto a esta situación global de suministros, el presidente de la Consultora Ekai Center, Adrián Zelaia, se confiesa sorprendido. "La práctica totalidad de los analistas había previsto que el año 2021 sería el año de la recuperación de la caída con respecto a 2020, y la verdad es que esta recuperación está siendo mucho más complicada de lo que se había previsto", advierte.Caracas acusará al presidente Colombia por asesinato de migrantes venezolanosEl presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, informó que el Gobierno Bolivariano acusará al mandatario colombiano, Iván Duque, ante la Corte Penal Internacional por crímenes de lesa humanidad, tras el asesinato de varios venezolanos en territorio colombiano.Maduro detalló que la denuncia se realizará por el asesinato de dos jóvenes quienes poco después de haber sido detenidos por haber hurtado en un comercio de la zona, aparecieron con un tiro en la nuca en la mitad de la calle y a uno de ellos le colocaron en el cuello un cartel con la inscripción "ladrón". Sin embargo, Maduro preciso que la denuncia ante la Corte Penal también se realizará por otros miles de asesinatos y más de 860 migrantes venezolanos desaparecidos en el vecino país.Asimismo, aseguró que la xenofobia y exclusión hacia los venezolanos que han migrado a Colombia ha sido promovida por Duque, los paramilitares y la derecha colombiana en complicidad con el opositor venezolano Julio Borges, quien vive en Bogotá.Por su parte, un periodista colombiano que cubre la zona del Norte de Santander, Wilfredo Cañizares, informó en su cuenta de twitter que otros "6 niños fueron retenidos por hombres armados en diciembre de 2018. Todos tenían nacionalidad venezolana. ¿Dónde están? ¿Están con vida? ¿Qué ha hecho el Estado colombiano para recuperarlos?", se preguntó el periodista.Invitamos a los oyentes de Octavo Mandamiento a compartir sus opiniones sobre los acontecimientos más importantes en sus países, enviando mensajes de voz de un máximo de dos minutos al WhatsApp del programa: +7 968 766 28 74.El equipo del programa está integrado por Javier Benítez, Víctor Sújov, Karen Méndez y Víctor Ternovsky.

