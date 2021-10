Presidente de Ecuador deberá comparecer en comisión parlamentaria por Papeles de Pandora

https://mundo.sputniknews.com/20211014/presidente-de-ecuador-debera-comparecer-en-comision-parlamentaria-por-papeles-de-pandora-1117134320.html

QUITO (Sputnik) — El presidente ecuatoriano Guillermo Lasso deberá comparecer ante la Comisión de Garantías Constitucionales de la Asamblea Nacional... 14.10.2021, Sputnik Mundo

La comisión definió el cronograma de trabajo, que incluye las comparecencias de la esposa del presidente, María de Lourdes Alcívar; Santiago Lasso, hijo del mandatario; delegados de la academia, representantes de instituciones públicas, expertos nacionales, y delegados del Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ) en Ecuador. Los miembros de la Comisión resolvieron que la investigación contará con observadores internacionales para dar transparencia al proceso.Entre los invitados estarán Martin Litwa, experto argentino en temas de paraísos fiscales; Carlos Coronel, secretario del Institute of Tax Law (IFA), experto en fiscalidad local e internacional; Julian Oviglio, presidente de la Fundación Nuevas Generaciones, Argentina.Se sumarán el economista Robert Wood, experto en paraísos fiscales con énfasis latinoamericano y el secretario del Institute of Tax Law (IFA); Susana Ruiz, experta de Oxfam Internacional (Confederación internacional de organizaciones no gubernamentales contra la pobreza); Andrés Knobel, de la Red de Justicia Fiscal de América Latina y el Caribe; y, Ramiro Chimurris, experto en deuda externa y paraísos fiscales.Completa el grupo el coordinador y cofundador de la Red de Cátedras de Deuda Pública, Éric Toussaint, experto en deuda externa y paraísos fiscales, portavoz de la red internacional del Comité para la Abolición de las Deudas Ilegítimas.La Comisión de Garantías Constitucionales está compuesta por cuatro legisladores del movimiento indígena, tres de la coalición Unión por la Esperanza (UNES), cuyo líder es el expresidente Rafael Correa (2007-2017) y dos aliados del oficialismo.Los legisladores tienen un plazo de 30 días, a partir del 8 de octubre, para entregar un informe no vinculante ante el pleno del Parlamento.El 13 de octubre en una entrevista televisiva, Lasso dijo que acudirá a los llamados de la Asamblea Nacional dentro de las investigaciones del caso de los Papeles de Pandora.Según los Papeles de Pandora, Lasso se deshizo, en 2017, de un entramado de empresas off shore que tenía en paraísos fiscales antes de ser candidato a la presidencia de su país.

