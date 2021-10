https://mundo.sputniknews.com/20211014/parecen-puercos-tiktoker-guatemalteco-insulta-a-los-mexicanos-por-comer-nopales--1117098701.html

"Parecen puercos": 'tiktoker' guatemalteco insulta a los mexicanos por comer nopales

"Parecen puercos": 'tiktoker' guatemalteco insulta a los mexicanos por comer nopales

Cada país tiene al menos una comida que puede dejar boquiabierto hasta al viajero más conocedor del mundo. Sin embargo, la sorpresa que pueden causar ciertos... 14.10.2021, Sputnik Mundo

Este tiktoker aprendió por las malas que no es buena idea insultar a los mexicanos… y mucho menos a sus gustos culinarios. Identificado como Mi Chuy Aquino, este guatemalteco publicó en la popular red social un video en el compartió sus impresiones sobre el nopal.Mientras mostraba estas plantas, comentaba: "ahí está la comida de los mexicanos. Jajaja, esos pinches mexicanos lo que comen. Los nopales con las espinas".Sin dudarlo un segundo, Mi Chuy calificó como "puercos y caballos" a las personas que disfrutan de este alimento. La cosa no quedó allí.Como era de esperarse, el video causó indignación en las redes sociales y pronto la publicación se llenó de comentarios negativos hacia el tiktoker, quien en un primer momento se defendió con burlas y luego optó por eliminar la publicación.Sin embargo, el internet hizo de las suyas y el video sigue circulando por las redes como un ejemplo de lo que no se debe hacer al visitar otro país.

