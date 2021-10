https://mundo.sputniknews.com/20211014/oficialista-peru-libre-afirma-no-ser-oposicion-pese-a-rechazar-al-gabinete-ministerial-1117136932.html

Oficialista Perú Libre afirma no ser oposición pese a rechazar al Gabinete Ministerial

"Perú Libre no ha pasado a la oposición, se mantiene del lado del pueblo y está contra las ONG norteamericanas que han capturado el Gabinete. Que quede bien claro", indicó Cerrón a través de su cuenta en Twitter.El 14 de octubre, la bancada de Perú Libre emitió un comunicado en el que anunció que no dará el voto de confianza (respaldo) al Gabinete Ministerial presidido por la primera ministra Mirtha Vásquez.Este Gabinete, compuesto por los ministros de las 19 carteras existentes, fue nombrado por el presidente Castillo y juramentó en sus cargos el 6 de septiembre pasado.Sin embargo, la bancada de Perú Libre considera que el Gabinete no es representativo de su ideología y objetivos políticos, denunciando que el Gobierno ha sido "captado por los caviares", en alusión a los políticos de izquierda moderada o progresista.A pesar de haberse puesto en contra del Ejecutivo, el líder de Perú Libre afirma que esto no significa que hayan pasado a ser oposición del Gobierno.

