Marcelo Ebrard confirma que buscará la presidencia de México en 2024

El canciller mexicano se pronunció sobre sus aspiraciones presidenciales, luego de que el presidente Andrés Manuel López Obrador lo consideró como uno de los presidenciables de Morena."Le agradezco al presidente que me haya nombrado en esa lista que dio a conocer aquel día. Lo que hace el presidente es poner sobre la mesa, que por cierto no es usual, a quienes piensa él que hayan hecho un trabajo que pueda ser considerado en 2024", declaró el funcionario mexicano.Pese a ello, Ebrard Casaubón llamó a "no distraerse" ya que aún faltan dos años para el proceso de selección, el cual debe darse en "condiciones de competencia" para que sea "justo, creíble, confiable".El canciller recordó cuando en el año 2000 declinó sus intenciones políticas para que López Obrador se convirtiera en el candidato del PRD a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, y posteriormente, cuando en 2011 hizo lo propio pero para la candidatura presidencial, ya que la diferencia de preferencias entre ambos eran muy corta.Entre los personajes políticos que también han hecho públicas sus intenciones de aspirar a la candidatura de Morena a la presidencia están la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, y el coordinador de los senadores morenistas, Ricardo Monreal.

