La UE insta a todas las partes del Líbano a mostrar contención

BRUSELAS (Sputnik) — La Unión Europea se siente preocupada por los nuevos choques en el Líbano e insta a las autoridades del país a normalizar lo más rápido la... 14.10.2021, Sputnik Mundo

El 14 de octubre los simpatizantes de los partidos chiítas salieron a las calles para demandar la destitución de Tarek Bitar, el juez principal en el caso de la explosión en el puerto de Beirut en 2020. Los manifestantes fueron atacados mientras se dirigían hacia el Palacio de Justicia del Líbano. El Ejército libanés informó que está buscando a los atacantes, que causaron la muerte de cinco personas, según el Ministerio del Interior del país.También señaló que los políticos libaneses deben garantizar la continuación de una investigación transparente de la explosión en el puerto de Beirut. "El pueblo libanés espera respuestas legítimas a sus interrogantes legítimas", subrayó.Stano recordó que la Unión Europea ya ha elaborado un mecanismo de sanciones por la desestabilización de la situación política en el Líbano y está preparada para "reanudar el debate sobre su aplicación".El portavoz de relaciones exteriores de la UE no descartó que el problema del Líbano podría incluirse en la agenda de la reunión del Consejo de Ministros de Exteriores de la UE que se celebrará en Luxemburgo el 18 de octubre.La Unión Europea aprobó en verano pasado un documento marco que estipula imponer sanciones contra los responsables de la crisis política en el Líbano.El 17 de octubre de 2019 en el Líbano estalló una crisis financiera, de hecho, quedó paralizado el sistema bancario del país, empezó a devaluarse la moneda nacional paralelamente con el crecimiento de los precios.Para debatir la situación política y económica a Moscú arribaron en visitas oficiales una delegación de Hizbulá, el ex primer ministro Hariri y otros políticos y personalidades públicas del Líbano. Más tarde a la capital rusa llegó el jefe del Servicio de Seguridad libanés, Abbas Ibrahim.Moscú en más de una ocasión expresó la disposición de prestar ayuda al Líbano sin inmiscuirse en sus asuntos internos. Catar, Egipto y la Liga de los Estados Árabes emitieron declaraciones similares.Francia promovió la iniciativa de prestar ayuda financiera internacional a Beirut a condición de que forme un Gobierno capaz de efectuar las reformas y al mismo tiempo no excluyó imponer sanciones contra los políticos que frenan el proceso de saneamiento del Estado.Mientras tanto en el Líbano surgió una escasez crítica de combustible, energía eléctrica y medicamentos, agravada por el coronavirus.El 10 de septiembre pasado se anunció la formación de un nuevo Gobierno encabezado por Najib Mikati e integrado por 24 ministros, a lo cual precedieron las dimisiones de Saad Hariri y del Gabinete de Hassan Diab.Tras la formación del nuevo Gobierno libanés, la Unión Europea declaró que de momento no planea imponer sanciones, pero estará siguiendo la actividad de las nuevas autoridades por la superación de la crisis.

