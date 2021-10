https://mundo.sputniknews.com/20211014/la-crisis-del-libano-acelera-el-retorno-de-siria-a-la-escena-internacional-1117107324.html

La crisis del Líbano acelera el retorno de Siria a la escena internacional

El "país de los cedros" ha agotado todos los adjetivos para referirse a las condiciones de vida de sus ciudadanos. Con un 80% de los habitantes en la pobreza, según cifras de la ONU, Líbano hace frente a una penuria de combustible y de corriente eléctrica que afecta tanto a los ciudadanos particulares como a hospitales y otros centros públicos de los que dependen la vida de enfermos o de recién nacidos.Ante ese panorama, el partido chií libanés Hizbulá, aliado local de Teherán, pidió a Irán el envío de fuel, indispensable para producir la electricidad. Dos buques iraníes arribaron al puerto sirio de Banas y el combustible fue transportado hacia el Líbano en camiones; se espera un tercer cargamento en estos días.Acercamiento Abdalá II-Bashar AsadEl esfuerzo humanitario es también una ofensiva de influencia política en un país donde las diferentes comunidades religiosas responden también al favor de protagonistas externos.Así se interpreta también la iniciativa del rey jordano, Abdalá II, que tiene como fin suministrar gas procedente de Egipto y el excedente de electricidad de Jordania al Líbano, vía Siria. La operación egipcio-jordana serviría de cabeza de puente para el acercamiento de los países árabes a Damasco. También provocó la primera conversación oficial directa —vía telefónica— entre el monarca jordano y el presidente sirio, Bashar Asad, en diez años.Ese acercamiento entre estos dos países, con relaciones congeladas desde la imposición de las sanciones occidentales a Damasco en 2011, fue seguido de otros pasos, como los encuentros bilaterales entre los responsables de exteriores de Siria y Jordania en Nueva York, la visita del ministro sirio de la Defensa a Amán y, por supuesto, la apertura del paso fronterizo de Jaber-Naseeb.Beirut recurriría al Banco Mundial para financiar el proyecto. Pero el plan no es viable si tanto el gas como la electricidad no transitan por territorio sirio. Si todo se desarrollase positivamente, las infraestructuras necesarias, castigadas por los combates en Siria (pilones de electricidad y el gasoducto que atraviesa la región) deberían ser renovadas.Biden mira hacia otro ladoEl presidente de EEUU, Joe Biden fue informado en julio pasado por el rey jordano, primer dirigente árabe en ser recibido en la Casa Blanca por el nuevo inquilino. Todo acuerdo económico es inevitablemente político y Estados Unidos mantiene la espada de la llamada Ley César sobre la cabeza de cualquier gobierno que pretenda establecer relaciones con Damasco.La batalla geopolítica entre norteamericanos e iraníes en la zona, con Israel como tercer implicado, parece que obliga a la Administración Biden no a eliminar la amenaza de sanciones, pero, al menos, a hacer la vista gorda y permitir que Teherán no se apunte el rescate de la economía libanesa y la explosión de apoyo interno que ello supondría para Hizbulá, en detrimento de los partidos libaneses pro-occidentales.Si la electricidad y el gas transita por Siria, Damasco se aseguraría no solo una parte del suministro para su propio consumo, sino los dividendos en divisas procedentes del derecho de paso.Asad ha ganado la guerraPero, sin ninguna duda, lo más trascendente sería su retorno al seno de la familia árabe tras años de ostracismo y aislamiento por parte occidental. El estudio del proyecto y la agitación norteamericana por los movimientos en la zona marcan, además, el reconocimiento tácito de la victoria de Bashar Asad en la guerra que le ha opuesto a diferentes grupos islamistas locales y a organizaciones terroristas internacionales del mismo signo.Moscú es el pivote por el que gira una parte del movimiento geopolítico en marcha en Oriente Medio. Una delegación norteamericana visita la capital rusa antes de dirigirse a Beirut. El ministro iraní de exteriores también pasó por Moscú antes de reunirse con las autoridades del Líbano, uno de los escenarios de la rivalidad entre Washington y Teherán, que hoy adquiere un mayor protagonismo.Rusia es el principal aliado de Siria en la región y parece evidente que el gobierno norteamericano prefiere llegar a acuerdos con Moscú antes que conceder cualquier protagonismo a Teherán. Estados Unidos apuesta por que Rusia tampoco ceda a Irán muchas prerrogativas en la futura Siria reintegrada en el mundo árabe.LA OPINIÓN DEL AUTOR NO COINCIDE NECESARIAMENTE CON LA DE SPUTNIK

Tomas Bonzon El deterioro de la influencia global de Estados Unidos parece evidente y acelerada, especialmente teniendo en cuenta que la administración de ese país está en manos de un gobierno envejecido al extremo (congreso y Presidencia) incapaces de entender los cambios producidos en el mundo.

