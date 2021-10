https://mundo.sputniknews.com/20211014/italia-permitira-a-inmunizados-con-sputnik-v-obtener-el-pase-sanitario-1117116545.html

Italia permitirá a inmunizados con Sputnik V obtener el pase sanitario

ROMA (Sputnik) — El Ministerio de Sanidad italiano permitirá a los trabajadores inmunizados con la vacuna rusa Sputnik V descargar el pase sanitario, que se... 14.10.2021, Sputnik Mundo

Según explicó, el fármaco ruso "se administró ampliamente en los países de la Europa del Este y ahora miles de transportistas extranjeros que llegan y se desplazan por Italia corren el riesgo de no poder circular, lo que paralizaría el sector de logística", creando un caos en los puertos y las autopistas del país.A partir del 15 de octubre en Italia todos los empleados, públicos y privados, deberán presentar el pase sanitario para acceder a sus puestos de trabajo.Para los que no dispongan de la certificación verde, cada día de ausencia será considerada como injustificada, incluidos los días festivos o no laborables.Sin embargo, la falta del green pass no podrá ser un motivo para el despido.La decisión del Gobierno de imponer el green pass a todos los empleados creó una fuerte tensión social en el país, que desembocó en violentas manifestaciones en Roma el 9 de octubre y en una huelga general dos días después.

