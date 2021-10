https://mundo.sputniknews.com/20211014/ftalatos-sustancias-omnipresentes-que-causan-cientos-de-miles-de-muertes-cada-ano-1117096018.html

Ftalatos: sustancias omnipresentes que causan cientos de miles de muertes cada año

Ftalatos: sustancias omnipresentes que causan cientos de miles de muertes cada año

La exposición diaria a los ftalatos, un grupo de sustancias químicas que se utilizan en todo tipo de productos, desde los envases de plástico hasta el... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T01:28+0000

2021-10-14T01:28+0000

2021-10-14T01:28+0000

ciencia

💗 salud

plástico

enfermedades coronarias

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1117095992_0:100:1920:1180_1920x0_80_0_0_15402c6d87fafadadb44ec5d3c52004e.jpg

Así, solo en EEUU cada año mueren aproximadamente 100.000 personas de edad avanzada, advierte un estudio de la Universidad de Nueva York publicado el 12 de octubre.Se sabe desde hace décadas que estas sustancias químicas, presentes en toda clase de objetos cotidianos como juguetes, ropa y champú, actúan como "disruptores hormonales" que afectan al sistema endocrino de las personas.Las toxinas pueden entrar en el cuerpo a través de estos artículos y están relacionadas con la obesidad, la diabetes y las enfermedades cardíacas, según el estudio publicado en la revista Environmental Pollution.La investigación, llevada a cabo por la Facultad de Medicina Grossman de la Universidad de Nueva York y en la que participaron unos 5.000 adultos de entre 55 y 64 años, muestra que los que tenían mayores concentraciones de ftalatos en la orina tenían más probabilidades de morir de enfermedades cardíacas.Sin embargo, las concentraciones más altas no parecían aumentar el riesgo de muerte por cáncer.Además, Trasande destaca que hasta ahora se sabía que las sustancias químicas se relacionan con enfermedades cardíacas y estas, a su vez, son una de las principales causas de muerte. No obstante, es la primera vez que estas sustancias químicas en sí se relacionan con la muerte.Sin embargo, Trasande advirtió que el estudio no establece una relación directa de causa y efecto entre la exposición a los ftalatos y la muerte, en parte porque los mecanismos biológicos específicos de esa relación no están claros."Nuestra investigación sugiere que el peaje de esta sustancia química en la sociedad es mucho mayor de lo que pensábamos en un principio", dijo Trasande y añadió que "es innegable que limitar la exposición a los ftalatos tóxicos puede ayudar a salvaguardar el bienestar físico y económico de los estadounidenses".Otros estudios ya han relacionado los ftalatos con más de 10.000 muertes al año asociadas a la reducción de los niveles de testosterona en los hombres adultos.El estudio añade que las pérdidas económicas debidas a los ftalatos se sitúan entre los 40.000 y los 47.000 millones de dólares, más de cuatro veces lo estimado anteriormente.

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

💗 salud, plástico, enfermedades coronarias