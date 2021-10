Farsa de España y Cataluña sobre injerencia rusa: ¿por qué no señalan a Reino Unido como deberían?

https://mundo.sputniknews.com/20211014/farsa-de-espana-y-cataluna-sobre-injerencia-rusa-por-que-no-senalan-a-reino-unido-como-deberian-1117103424.html

Una ocasión única. Es la que se le presenta a España en las negociaciones entre la Unión Europea y el Reino Unido por mantener abierta la frontera con Gibraltar –que comenzaron este lunes 11 de octubre–, para cerrar de una vez por todas ese agravio histórico que padece España desde hace tres siglos con el tratado de Utrecht en 1714. Así lo entiende el investigador, economista, escritor y periodista español Guillermo Rocafort.De acuerdo a dicho tratado, España tuvo que ceder la propiedad de Gibraltar por la injerencia del Reino Unido en una guerra dinástica española, explica Rocafort. "La Unión Europea [UE] también tendría una solución ideal para también de alguna forma 'fastidiar al Reino Unido' tras el Brexit, que ha sido una especie de 'despedida a la francesa', una espantada completa en el sentido de que no hay que perder de vista que Gibraltar es la 'presidenta de la patronal de los paraísos fiscales' que están todos en manos anglosajonas", advierte el investigador."Entonces tenemos una ocasión ideal para, de alguna forma, poner coto a ese gran perjuicio que causa a la economía, porque más allá del aspecto militar o la humillación histórica: ahora mismo los paraísos fiscales son agujeros negros por donde se pierden muchos recursos y muchas riquezas de los países de la UE", expresa Rocafort.Injerencia histórica del Reino Unido en EspañaDías antes del inicio de estas negociaciones, el embajador del Reino Unido en España, Hugh Elliott, se reunió con el president de la Generalitat de Cataluña, Pere Aragonès. Las reacciones en las redes sociales, no se hicieron esperar.Así, el usuario Gibraltar Español, tuiteó: "El embajador británico en España se reunió ayer con el líder independentista Pere Aragonès. ¿Preparando ya la nueva DUI [Declaración Unilateral de la Independencia catalana] en Cataluña ahora que se acerca el momento decisivo en Gibraltar? Por cierto, ¿dónde está la bandera española?". El tuit incluye una fotografía de ambos reunidos en Barcelona."Yo creo que esta desafortunada imagen es la constatación de la constante injerencia británica en asuntos internos españoles: llevan así desde hace más de tres siglos. Desde hace más de tres siglos, de trescientos años, ya se debate en el Parlamento británico una cuestión interna española como es la cuestión de Cataluña y su papel dentro del conjunto de España, lo cual evidencia que la verdadera injerencia extranjera que está habiendo, no parte de Rusia como se está falazmente acusando sistemáticamente de los medios ultra-liberales en España y en el resto del mundo: 'que si la pista rusa, que si la injerencia'. No, los que llevan ya en este caso con respecto a la cuestión de Cataluña y en el momento presente, son los ingleses", remarca Rocafort."Son constantes las reuniones de parlamentarios británicos con dirigentes del independentismo catalán, incluso algunos de los que han estado en la cárcel. Yo creo que con esta fotografía [de Aragonès con Elliott] queda retratada efectivamente esa injerencia, y espero que sirva para que los que están alentando mentiras y 'fakes' de injerencia rusa ya se callen de una vez por todas. Pero no lo van a hacer, porque eso da mucho juego", se lamenta el investigador.¿Por qué a España y a Cataluña le conviene acusar a Rusia?"El diputado de Ciudadanos (Cs) en el Parlamento Europeo, Jordi Cañas ha presentado una pregunta al alto representante de la Unión para Asuntos Exteriores y Política de Seguridad, Josep Borrell, para conocer si el Servicio Europeo de Acción Exterior abrirá una investigación sobre la injerencia rusa en las democracias europeas'". Esto se puede leer en un artículo publicado en el diario El Mundo de España el pasado 22 de septiembre."La verdad es que es una especie de totum revolutum. En España estamos todavía un poquito bajo las sombras ya muy pasadas de la situación de la Guerra Fría y del Pacto de Varsovia y la OTAN. Entonces en España relativamente no hemos evolucionado y no somos capaces de ver que Rusia, en estas dos últimas décadas, se ha convertido en uno de los principales focos de estabilidad en el mundo", subraya el periodista.Rocafort afirma que por otra parte, "todos los partidos representativos españoles desde la transición, están financiados y avalados por sectores ultra-liberales y de marcado carácter anglo-americano: esto significa que no hay ningún partido patriota en España que diga 'esto no es así', porque todos están alimentando el bulo, porque siempre es muy consistente e integra mucho el ver un enemigo común, una especie de, como decimos en España, 'que viene el lobo', 'que viene el coco', cuando eso no es así"."En concreto por parte [del partido político] Ciudadanos es verdaderamente sorprendente lo alejados que están de la realidad a este respecto. Y por parte de Cataluña, porque ellos viven en la desesperación y la propaganda, entonces involucrar a Rusia, aparte de que es un acto de irresponsabilidad con respecto a una nación soberana tan importante, evidencia la mentira, y por otro lado también evidencia que el señor Pere Aragonès y el independentismo es vasallo del Reino Unido: la prueba es esa foto [del embajador británico con el president de Cataluña] que evidencia los vínculos ocultos, también los vínculos con Gibraltar, el dinero sucio que reciben. No olvidemos que el dinero que hay allí en Gibraltar viene de la droga, la prostitución, el tráfico de armas, el descontrol angloamericano que ejercen sobre el mundo, de las guerras, en definitiva, del caos", remacha Guillermo Rocafort.

