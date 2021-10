https://mundo.sputniknews.com/20211014/es-como-dr-jekyll-y-mr-hyde-asi-es-el-espanol-ruben-rondon-el-boxeador-que-triunfa-como-modelo-1117106366.html

"Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde": así es el español Rubén Rondón, el boxeador que triunfa como modelo

"Es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde": así es el español Rubén Rondón, el boxeador que triunfa como modelo

El vallisoletano Rubén Rondón es campeón del mundo de Muay Thai en la categoría amateur y siete veces campeón de España en tres federaciones distintas. También... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T16:12+0000

2021-10-14T16:12+0000

2021-10-14T16:24+0000

españa

⚽ deportes

boxeo

pelea

combate

💬 entrevistas

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0e/1117107885_0:85:2731:1621_1920x0_80_0_0_8b850169c6e69207fd96ec3ace8d6c6c.jpg

Rubén Rondón (20 años) recibe a Sputnik en un sofá de un salón de tatuajes. Sonríe. No es la primera vez que realiza este tipo de entrevistas. El éxito de su prematura pero triunfante carrera tanto deportiva como de modelaje le ha hecho convertirse en invitado de numerosos platós de televisión.Rondón lleva ligado al mundo del deporte prácticamente toda una vida. Cuando tenía cuatro años comenzó a dar clases de karate influido por las míticas películas de Karate Kid, aunque su infancia ha estado llena de dificultades. Sus padres se organizaban para pagarlo: "Un mes lo pagaba mi madre, otro mi padre y algunos meses se quedaban sin pagar", explica durante la conversación. "Aun así, el entrenador me dejaba seguir yendo a los entrenos porque me veía con muchas ganas", comenta.Rubén creció en un barrio humilde de Valladolid y estudiaba en un colegio un tanto conflictivo. Con el paso del tiempo se dio cuenta de que el karate no era suficiente para defenderse del bullying que sufrió y a los 13 años decidió cambiar a algo un poco más fuerte. Probó con el kickboxing y el Muay Thai y desde entonces no ha dejado de entrenar. Lo hace tres horas diarias durante seis días a la semana. "Entreno cada día para superarme a mí mismo", recalca, "la constancia es clave en este deporte".Siendo un adolescente sus padres se separaron y eso acrecentó las complicaciones. Su madre siguió viviendo en Valladolid trabajando en temas de limpieza y su padre empezó a salir con otra mujer, lo que enfrió la relación entre Rubén y él. En 2019 se celebraba la competición para alzarse con la medalla mundial de Muay Thai, pero su padre le prohibió que fuera. "Como vayas, no vuelves", le advirtió, "deja de soñar, que no lo vas a lograr".Con un pie lesionado y abandonado unos días antes por su antiguo entrenador, Rondón rehuyó las prohibiciones y con los guantes, las protecciones del combate y el billete de tren se plantó él solo en Azuqueca de Henares, donde se celebraba el Campeonato Mundial Open World Amateur organizado por la WKA (World Kickboxing Association). Finalmente se hizo con el oro y allí conoció a Antonio Ricobaldi, su actual manager y entrenador que le describe como "un chico sincero, honesto y comprometido que lo ha pasado muy mal", cuenta. "Cuando se sube al ring se transforma en un aniquilador, es como Dr. Jekyll y Mr. Hyde". De los 52 combates que ha peleado, tan solo ha habido cuatro derrotas, lo que le convierte en una estrella emergente dentro del sector. Además, ha sido siete veces campeón de España —una de ellas en la categoría neoprofesional—, campeón del mundo WWK, que es la federación más antigua del planeta, campeón en la Federación Española de Kickboxing y MuayThai (FEKM) y campeón en la asociación española de MMA, lo que hace que ya le conozcan bajo el apodo de Rubén El Aniquilador.Entre el énfasis y la exhaustividad, regresó a Valladolid al terminar el campeonato para mostrarle el premio a su padre, pero no le abrió la puerta. "Aún recuerdo la respuesta de mi padre", explica. "Fue muy frío, pero a pesar de ello no le guardo rencor. Su carácter de alguna forma me ayuda en los combates para demostrarle a él y a todos los que no confiaron en mí que estaban equivocados", argumenta.La moda y la interpretaciónEn la actualidad vive en Madrid con Ángel García, un exkarateka y productor de cine que junto a Ricobaldi le ayudan a convertir sus sueños en realidad. De momento ha logrado cumplir todos sus objetivos. "Con 13 años aspiraba a ser menos de lo que soy ahora", afirma. Ya ha realizado varias campañas de publicidad con una agencia que le fichó a los 18 años y acaba de terminar dos cursos de interpretación, porque su sueño es convertirse en un actor "como los de Élite". "Acababa de cobrar un trabajo con una marca de moda y me lo gasté todo en un curso de interpretación", explica Rondón, quien asegura que es complicado vivir de esto en España.Con el éxito le han salido bastantes admiradoras, pero él ahora no quiere novias. "Una relación me quitaría tiempo y ahora estoy enfocado en mí", dice, "ya habrá tiempo para eso", explica entre risas. Con decenas de medallas, Rubén aún cree que le falta mucho por conseguir. Ahora debe ascender a la categoría profesional y su sueño es ganar el ONE Championship y competir para UFC, la mayor empresa de artes marciales mixtas en el mundo. ¿Su motivación? Comprar la casa que le prometió a su madre. Actualmente su promotora Unlimited Global Challengers está estudiando las mejores ofertas para hacer combates de alta envergadura y está en expectativa cerrar un gran combate internacional con un púgil mexicano. Además, para mediados de 2022 iría a Singapur a representar a España en un combate. La joven promesa manda un mensaje a todos los que quieran seguir su camino. "Los chavales de hoy en día se rinden demasiado rápido, deben luchar por ello. Yo les diría que no se rindan, y que cuando les digan que no pueden con algo, o que es imposible, que no les hagan caso".

https://mundo.sputniknews.com/20210619/miriam-gutierrez-de-sufrir-maltrato-a-ser-reina-del-boxeo-y-concejal-de-mujeres-1113273259.html

https://mundo.sputniknews.com/20211011/maravilla-martinez-me-dijeron-que-podia-morir-y-lo-deje-no-me-gusta-perder-ni-a-las-canicas-1116865025.html

https://mundo.sputniknews.com/20210712/roy-jones-se-sincera-sobre-la-anorada-pelea-entre-dos-latinos-que-le-hizo-crecer-como-profesional-1114015738.html

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

Noticias

es_ES

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Mundo contacto@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Iris Ladari Fuentes https://cdnnmundo1.img.sputniknews.com/img/109045/23/1090452378_0:0:429:429_100x100_80_0_0_4802a42e1b28ede554efffe5c7b9a9a2.jpg

⚽ deportes, boxeo, pelea, combate, 💬 entrevistas