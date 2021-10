https://mundo.sputniknews.com/20211014/enroque-electoral-castro-nasralla-en-el-ajedrez-politico-de-honduras-1117133180.html

Enroque electoral Castro-Nasralla en el ajedrez político de Honduras

MANAGUA (Sputnik) — Así como en el proceso previo a las elecciones generales de 2017 en Honduras la candidata de la izquierda Xiomara Castro sacrificó su... 14.10.2021, Sputnik Mundo

En lo que constituyó un inesperado giro de la contienda por el voto, el miércoles 13 en un hotel de Tegucigalpa, el Partido Salvador de Honduras (PSH, centroderecha) anunció que Nasralla cedía su candidatura y se montaba al carro de la ex primera dama (2006-2009).De tal manera, a 47 días de la cita con las urnas, quedó conformada una alianza electoral de última hora entre el PSH y el Partido Libertad y Refundación (Libre, izquierda) que en las elecciones primarias del 14 de marzo había postulado a Castro como aspirante a la primera magistratura.El esfuerzo unitario entre dos fuerzas que se habían prodigado mutuas descalificaciones a lo largo del año electoral a todas luces representa un intento por desbancar de la silla presidencial al Partido Nacional (PN, derecha), su ocupante desde 2010 en medio de acusaciones de fraude durante los comicios de 2013 y 2017, más las imputaciones que relacionan al actual presidente, Juan Orlando Hernández, con el narcotráfico internacional y el crimen organizado.Para los anteriores comicios (25 de noviembre de 2017) la fórmula Nasralla-Castro se presentó como Alianza de Oposición contra la Dictadura y naufragó por estrecho margen, al obtener 41,42% de los votos por el 42,95 del Partido Nacional.La Alianza lideraba el conteo tras la revisión del 57% de las actas, cuando ocurrió un apagón informativo y comenzó a torcerse el rumbo del escrutinio.El entonces Tribunal Supremo Electoral demoró hasta el 17 de diciembre para recconocer el triunfo al candidato oficialista Juan Orlando Hernández, lo cual desembocó en una crisis post-electoral que se cobró la vida de 33 hondureños durante protestas callejeras.En los meses sucesivos, la Alianza fue de divergencia en divergencia hasta hacer aguas definitivamente.Sacar al Partido NacionalEn el anuncio de la reciente alianza tanto Castro como Nasralla, quien la acompañará en la fórmula como primer designado presidencial (vicepresidente), coincidieron en señalar que el objetivo de la dupla es sacar del poder al Partido Nacional, cuyo aspirante presidencial es el actual alcalde Tegucigalpa, el empresario de ascendencia palestina Nasry Tito Asfura.El director de campaña del PSH, Pedro Barquero, destacó en el arranque de la conferencia que se trataba de una muestra de desprendimiento de Nasralla al renunciar a su candidatura para apoyar a la de Xiomara Castro."Este acto, tan importante, lo que refleja es la voluntad del pueblo, exigiendo unidad, especialmente a la oposición para poder vencer esta dictadura", opinó Castro, esposa del expresidente Manuel Zelaya (2006-2009), derrocado por el golpe de estado militar del 28 de junio de 2009.Al respecto de aquella asonada ambos candidatos reflejaron en un documento que el golpe derivó en "corrupción, narcotráfico, asesinatos, violencia, inseguridad individual y jurídica, pobreza y miseria (…) y que hoy lastimosamente nuestro país es identificado como el más corrupto de América Latina y este es el momento, llegó la hora de recuperar la honra y la dignidad de los hondureños, el momento de recuperar la paz y la justicia".La diputada Doris Gutiérrez, del Partido Innovación y Unidad-Social Demócrata (PINU-SD, centroizquierda), integrará la fórmula presidencial opositora como segunda designada, mientras Renato Florentino, simpatizante de Libre, completará la ecuación en calidad de tercer designado.Reacción oficialistaAnte la consumación del acuerdo, la reacción por el partido ocupante desde 2010 de la Casa Presidencial no se hizo esperar.Inmediatamente después del anuncio del pacto Libre-PSH el presidente del Partido Nacional, David Chávez, comentó que tras la jugada unitaria estaba la mano del ex presidente Zelaya y calificó la acción como una forma de repartición del poder entre las piezas de la nueva coalición.El último domingo de noviembre (28), 5.182.000 hondureños están convocados a las urnas para elegir la jefatura del Estado durante el periodo 2022-2026, 128 diputados al Congreso Nacional y 20 al Parlamento Centroamericano, aparte de 298 alcaldes, igual cantidad de vicealcaldes y más de 2.000 regidores.Además del candidato del oficialismo (Asfura) y la de la coalición Libre-PSH (Castro) pugnará por la presidencia en la boleta del Partido Liberal (centro) el empresario Yany Rosenthal, quien cumplió tres años de prisión (2017-2020) por delitos de corrupción y lavado de dinero.El resto de las formaciones, hasta completar la cifra de 15 en las boletas, son parte de la escenografía electoral catracha.

