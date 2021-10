https://mundo.sputniknews.com/20211014/el-nuevo-rey-de-los-todoterrenos-presentan-el-renovado-lexus-lx600--video-fotos-1117094598.html

De hecho, se trata del primer LX completamente nuevo que la subdivisión de Lujo de Toyota ofrece en 14 años y son muchos los cambios que trae. Una de las pocas cosas que el nuevo todoterreno conserva es la construcción del chasis de largueros, que lo convierten en un digno representante de todoterrenos en el sentido clásico de esta palabra.Pero incluso este chasis ha sido rediseñado. Se trata de la nueva plataforma TNGA-F, que también se usa en el Land Cruiser 300 y ofrece un 20% más de rigidez que la anterior empleada en esta gama de autos, al tiempo que pesa unos 200 kilos menos. Por si esto fuera poco, dicha plataforma ha bajado el centro de gravedad del todoterreno, mejorando así sus prestaciones y manejabilidad.Al igual que en el caso del renovado Land Cruiser, el nuevo LX600 ha perdido su imponente V8 de 5,7 litros y ahora será propulsado por un V6 biturbo de 3,5 litros. Este motor genera una potencia de 409 caballos con un par motor de 651 Nm. Toda esta potencia se transfiere a las ruedas por medio de una caja de cambios automática de 10 marchas. De tal modo, a pesar de tener un motor sustancialmente más pequeño, el LX600 tiene 26 caballos de potencia adicionales y más de 100 Nm de par motor.Los frenos también han sido revisados y ahora son más eficientes, lo cual contribuye a la seguridad de conducción, que ahora está a un nivel nunca visto gracias a un nuevo mecanismo de dirección. Así, el volante es mucho más ligero a velocidades bajas, pero se hace pesado a medida que aumenta la velocidad de conducción.El control de altura activo de la suspensión ofrece cuatro configuraciones básicas que se pueden cambiar manualmente: la baja, normal y dos altas. La baja solo se puede emplear cuando el auto está inmóvil y está pensada para facilitar el acceso de las personas. Cuando el nuevo LX600 está en movimiento, el sistema determinará automáticamente cual de las configuraciones de la suspensión es la óptima para cada situación en particular.Son realmente pocos los afortunados dueños de este lujoso todoterreno que se atreverán a aventurarse en entornos accidentados, el LX600 sigue siendo un auténtico todoterreno. Para ello, su sistema de conducción ofrece seis modos: auto, tierra, arena, barro, nieve profunda y rocas. Entre otras cosas, todos estos modos también cambian la configuración de la suspensión del modo correspondiente.galería de fotosAdemás de estos modos, el LX600 cuenta con un control de velocidad lenta y un sistema de descenso asistido. Para tener la situación bajo control, hay cuatro cámaras colocadas estratégicamente para que no haya ningún punto ciego al conducir por un terreno accidentado. Adicionalmente, hay una cámara que muestra lo que ocurre debajo del vehículo.Como cabría esperar de un Lexus, el interior es sinónimo de lujo y avance tecnológico. El salpicadero cuenta con dos pantallas multifunción, una de 12,3 pulgadas y otra de siete pulgadas, colocadas una sobre la otra. La interfaz se puede controlar no solo por medio de estas pantallas, sino también por voz.En principio, destaca la compañía, el LX600 se ofrecerá en dos acabados principales: uno de lujo y otro con un acento más deportivo. El primero de ellos ofrecerá una configuración de cuatro asientos, lo cual significa que en la segunda fila solo habrá dos asientos individuales con todas las opciones de confort imaginables. Una de estas particularidades es la posibilidad de mover adelante y reclinar el asiento delantero derecho desde atrás, para ofrecer el máximo espacio al pasajero.Por su parte, la versión más deportiva, que se llamará LX600 F Sport, podrá ser reconocida por fuera por su parrilla de color negro y unas gigantescas ruedas de 22 pulgadas: las más grandes que ofrece la marca a día de hoy. Los asientos también serán diferentes, así como la configuración de la suspensión y del sistema de dirección.Lexus aún no anunció la suma de dinero que tendrán que desembolsar los interesados para hacerse con este auto, pero el precio del actual LX570 comienza a partir de los 88.000 dólares en EEUU. Por lo visto, habrá que esperar hasta la llegada del nuevo LX600 a los concesionarios estadounidenses en el primer trimestre de 2022 para conocer su precio.

