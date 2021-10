https://mundo.sputniknews.com/20211014/ebrard-y-monreal-quienes-son-los-dos-morenistas-que-ya-alzaron-la-mano-para-el-2024--1117128093.html

Ebrard y Monreal, ¿quiénes son los dos morenistas que ya alzaron la mano para el 2024?

El canciller mexicano, Marcelo Ebrard, y el senador Ricardo Monreal ya aceptaron abiertamente su deseo de ir por candidatura presidencial de Morena rumbo a la... 14.10.2021, Sputnik Mundo

2021-10-14T21:01+0000

2021-10-14T21:01+0000

2021-10-14T21:19+0000

Aunque en la lista también se encuentra la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Claudia Sheinbaum, como uno de los personajes más fuertes rumbo a la contienda, lo cierto es que la mandataria capitalina no ha declarado sus intenciones formalmente.¿Quiénes son Marcelo Ebrad y Ricardo Monreal? ¿Cuáles son sus posibilidades de obtener la candidatura? ¿Quiénes los apoyan? Sputnik te cuenta.Marcelo Ebrard, el canciller que ya intentó ser candidatoEs licenciado en Relaciones Internacionales por el Colegio de México (Colmex) y cuenta con una especialidad en Administración Pública, por la Escuela Nacional de Administración en París, Francia.Entre 1979 y 1995 fue militante del Partido Revolucionario Institucional (PRI), partido en el que ostentó varios puestos internos; sin embargo, fue en 1992 cuando llegó a su primer puesto de alto rango: secretario general de Gobierno del entonces Distrito Federal cuando Manuel Camacho Solís era regente, y en 1993 fue subsecretario en la SRE.En 1997, Ebrard llegó a la Cámara de Diputados impulsado por el Partido Verde Ecologista de México, partido en el cual nunca militó. En el 2000, el actual canciller se unió a Camacho Solís, su mentor desde su paso por el Colmex, para formar el Partido de Centro Democrático (PCD). Con el PCD, Marcelo Ebrard fue propuesto como candidato a la jefatura de Gobierno capitalina; sin embargo, declinó por Andrés Manuel López Obrador, en ese entonces candidato del Partido de la Revolución Democrática (PRD), partido al cual se unió luego de que el PCD perdiera su registro.Durante el gobierno de López Obrador, Ebrard fue secretario de seguridad, de 2002 a 2004, cargo al que renunció tras el polémico linchamiento de dos agentes en Tláhuac, a quienes los acusaron de ser secuestradores de menores.Meses después de la polémica, ya en 2005, Ebrard volvió a unirse al equipo de López Obrador como jefe de Gobierno, ahora como secretario de desarrollo social.En julio de 2006 ganó la elección para jefe de Gobierno capitalino, cargo durante el cual ganó el premio al mejor alcalde del mundo, en 2010.En las elecciones de 2012, Ebrard compitió ante López Obrador por la candidatura a la presidencia por la alianza entre el PRD y el Partido del Trabajo (PT) en la cual resultó ganador el hoy presidente. Tras esto, Ebrard vivió hasta 2018 en Francia, año en el que regresó al terreno político nacional como uno de los operadores de la campaña de AMLO, quien tras ganar la elección presidencial lo nombró canciller.De acuerdo con un estudio hecho a mil personas mayores de edad en México entre el 25 y el 28 de agosto por la casa encuestadora Enkoll y publicada el 6 de septiembre de 2021, Marcelo Ebrard se encuentra en segundo lugar de las preferencias poblacionales para ser el candidato de Morena, con 13%; una cifra muy por debajo de la puntera, Claudia Sheinbaum, quien obtuvo 35%.Sin embargo, en cuestión de popularidad, Marcelo Ebrard es más conocido que Sheinbaum, pues un 83% de los entrevistados dijo conocer o haber escuchado de él, mientras que un 75% dijo lo mismo sobre la jefa de Gobierno de la capital.Monreal, el 'viejo lobo de mar'Es licenciado en Derecho por la Universidad Autónoma de Zacatecas y cuenta con una maestría y un doctorado por la UNAM, universidad en donde también es docente.De 1975 a 1998 militó en el PRI, partido con el cual fue dos veces diputado federal y una vez senador.Tras abandonar el partido tricolor, Monreal se unió a las filas del PRD, en donde estuvo 10 años, hasta 2008. Con el sol azteca, el zacatecano gobernador de su estado natal, de nuevo senador de la República, fungió como asesor jurídico del candidato presidencial en 2006; es decir, López Obrador; y fue Coordinador general de las Redes Ciudadanas del candidato.En 2008 se pasó a las filas del PT, en donde militó hasta 2012 y ese mismo año se unió a Movimiento Ciudadano, grupo político con el cual fue diputado federal.Desde 2015 es miembro activo de Morena, partido con el cual fue jefe delegacional de la Cuauhtémoc. Su gobierno en la demarcación fue polémico, pues durante su gestión se halló un narcotúnel en la Condesa sin que hubiera ningún detenido y en una propiedad supuestamente ligada a la Unión Tepito.Actualmente, Monreal es integrante del Senador mexicano en donde ha sido el coordinador de la bancada de Morena y uno de los impulsores de varias propuestas enviadas por el presidente mexicano, por ejemplo, la revocación de mandato. De acuerdo con la encuesta de Enkoll, Monreal se encuentra hasta la octava posición de preferencias electorales ciudadanas para definir al candidato de Morena al obtener un 3%.En cuanto a popularidad entre los ciudadanos, Monreal alcanza un 53%, porcentaje de personas que dijo saber o haber escuchado por el legislador.Quiénes apoyan a quiénDe acuerdo con el politólogo y académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, Hugo Garciamarín, si bien a Marcelo Ebrard se le considera una figura importante al interior de Morena, lo cierto es que no tiene el mismo "anclaje" territorial que tiene Ricardo Monreal."Por esta razón Ebrard ha lanzado declaraciones donde no se pelea con las encuestas, pero pide un piso parejo para los aspirantes", señala.En tanto, señala, Claudia Sheinbaum tiene su base principal de apoyo al interior del partido en la burocracia del grupo político, lo que la pone en un lugar de ventaja en comparación a los otros candidatos.Sobre la riña interna que impera en Morena para elegir la mejor forma para definir a su candidato, el politólogo asegura que es justamente la falta de transparencia en dichos procesos lo que tiene al partido en una confrontación y a una parte de la militancia en el descontento. "Sí existe la posibilidad de un cisma si no existe piso parejo al interior del partido", sentenció.

Jose Gutierrez Los dos son distinguidos EXPRIISTAS, como lo es el amlo. De hecho morena es un costal de EXPRIISTAS con seguidores que fingen demencia. 1

Jose Gutierrez En esa secta religiosa no hay democracia, solo la palabra del mesías es verdadera. Y la corcholata se llama Claudia. Así que Monreal y Ebrard ya pueden irse a llorar a la llorería. 1

