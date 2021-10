https://mundo.sputniknews.com/20211014/drones-altruistas-al-auxilio-de-unos-perros-en-la-palma-rodeados-por-la-lava-desde-hace-dias--video-1117113379.html

Drones altruistas al auxilio de unos perros en La Palma rodeados por la lava desde hace días | Vídeo

Dos empresas envían mediante drones y de forma desinteresada la alimentación necesaria para mantener con vida a cuatro podencos atrapados en dos estanques... 14.10.2021, Sputnik Mundo

El avance de la colada de lava que discurre al noroeste del parque natural de Cumbre Vieja, en Los Llanos de Aridane, ha obligado a los técnicos del Plan de Emergencia Volcánica de Canarias (Pevolca) a tomar la determinación de desalojar más viviendas, esta vez en el límite con el municipio de Tazacorte hasta el cruce con la carretera LP-213, que lleva a Puerto Naos. Las personas a evacuar se cifran en unas 300.Desde el inicio de la erupción volcánica en La Palma no hay que lamentar pérdidas de vidas humanas, pues todo el mundo en situación de riesgo ha sido evacuado previamente. Pero no sucede otro tanto con los animales, algunos de los cuales han quedado atrapados entre las coladas de lava. Es el caso de cuatro perros aislados en la zona alta de Todoque. Están en dos estanques, ya secos, rodeados de la lava. Y es imposible acceder al lugar para proceder a su rescate. El suelo sigue muy caliente y las cenizas imposibilitan el vuelo de helicópteros, cuyos motores no soportarían el contacto con un material tan abrasivo y se precipitarían contra el suelo.De modo que, una vez detectada su presencia, lo único que puede hacerse es intentar mantenerlos con vida hasta que la erupción remita o las condiciones mejoren. Dos empresas locales, Volcanic Life y Ticom Soluciones SL, llevan alimentándolos desde el 9 de octubre, cuando fueron detectados en estado famélico y muy débil. Y lo hacen con drones.La salvación desde el aireTras tener conocimiento de la situación, las autoridades isleñas, el Cabildo de La Palma, estudiaron la viabilidad de socorrer a los podencos respetando las condiciones de seguridad. A tal fin encargaron a Ticom Soluciones y Volcanic Life el suministro de agua y alimentos mediante el uso de drones.En el Cabildo de La Palma destacan la labor desinteresada de estas empresas para acometer tales tareas de emergencia, que tienen previsto seguir cumpliendo mientras las condiciones de seguridad lo permitan, ya que en el perímetro cercano a las coladas de lava se alcanzan temperaturas muy altas. Como resultado de su acción, los perros reciben diariamente un aporte hídrico y alimento sólido. La primera vez que fueron avistados, los animales apenas se movían, tal era su debilidad. Pero con el cargamento que les depositan los drones, ya han mejorado su vigor, aunque siguen muy delgados.Los podencos llevan ya seis días seguidos pudiéndose alimentar, luego de sufrir durante mucho tiempo una falta total de comida y agua. Un equipo de veterinarios se halla al cargo de estudiar sus necesidades nutritivas, que ahora se satisfacen administrándoles suero y alimento congelado, para que les pueda durar un tiempo más. Todavía se desconoce cuándo se podrá acceder a la zona, aunque las cámaras térmicas miden su temperatura a diario.La ayuda es vital y difícil de ejecutar, depende de la dirección del viento. En Volcanic Life explican que hay días en que pueden realizar hasta cinco vuelos diarios y portar unos 250 kg de comida, pero cuando las condiciones empeoran, hacen menos. Aparte, cargar los drones implica hacer antes un trayecto de dos horas en automóvil en busca de los alimentos. Y no todos los drones aguantan la ceniza, Volcanic Life ya ha perdido varios por este motivo.

